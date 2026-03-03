Assine
EM MEIO AO LUTO

MG: mulher é baleada durante velório da mãe; veja vídeo

Jovem de 27 anos foi atingida por três tiros em Baependi (MG), no Sul de Minas Gerais; um suspeito foi preso

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/03/2026 08:53 - atualizado em 03/03/2026 09:07

A mulher foi atingida na região da coluna, com um projétil alojado próximo ao diafragma, além de ferimentos nas coxas esquerda e direita
A mulher foi atingida na região da coluna, com um projétil alojado próximo ao diafragma, além de ferimentos nas coxas esquerda e direita crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 27 anos foi baleada durante o velório da própria mãe no Centro de Baependi (MG), no Sul de Minas. O crime aconteceu nessa sexta-feira (27/2).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sendo socorrida para o hospital da cidade ao ser atingida por três disparos de arma de fogo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma motocicleta amarela, com dois ocupantes vestidos com roupas e capacetes pretos, se aproxima na contramão e para ao lado da moça. O passageiro aproveita e efetua os disparos antes de fugir com o comparsa.

De acordo com a polícia, a vítima estava abalada e tinha dificuldade para falar, o que impediu que prestasse depoimento no momento do atendimento.

A perícia da Polícia Civil encontrou no local nove cápsulas deflagradas de calibre .380, um cartucho intacto e dois fragmentos de projétil.

A mulher foi atingida na região da coluna, com um projétil alojado próximo ao diafragma, além de ferimentos nas coxas esquerda e direita. Ela foi transferida para o Hospital Regional de Varginha em estado estável.

A polícia iniciou buscas e prendeu um dos suspeitos no sábado (28/2), na zona rural da cidade. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em São Lourenço. O outro envolvido segue sendo procurado.

minas-gerais pm policia

