Homem é preso suspeito de planejar e executar triplo homicídio em BH

Um homem de 29 anos, suspeito de planejar e executar um triplo homicídio no Bairro Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte, foi capturado e preso no último sábado (28/2). O caso aconteceu em março de 2025, e o criminoso foi localizado em São Paulo, após trabalho integrado do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e da Polícia Militar de Minas Gerais e SP.

Segundo o MPMG, o homem era um dos alvos prioritários do Grupo de Intervenção Estratégica Vida (GIE-Vida), e estava foragido após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária contra ele.

À época dos fatos, duas mulheres de 36 e 29 anos e o namorado da mais velha, de 21, foram mortos a tiros. A motivação para o crime está relacionada a perda de uma carga de drogas, no valor de R$ 10 mil.

Conforme o Ministério Público, dois corpos foram encontrados em um córrego da região, enquanto o terceiro estava em um imóvel próximo. O ataque deixou outras três pessoas feridas, incluindo o filho de uma das vítimas mortas, de 6 anos, que inicialmente foi dado como desaparecido, mas depois encontrado e entregue a familiares. A criança apresentava um ferimento na região do peito.

Depois de o trabalho de inteligência identificar que ele estaria escondido em São Paulo, foi montada uma força-tarefa para capturá-lo. Ele foi localizado e preso em uma residência no bairro Jardim Santo André. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 49ª Delegacia de Polícia de São Paulo.