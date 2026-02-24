Jovem diz que matou mulher porque ela teria se negado a beijá-lo

Uma mulher de 38 anos foi assassinada, em Campos Altos, Alto Paranaíba, após ser atingida por vários golpes de canivete em frente de sua casa, no final da noite dessa segunda-feira (23/2). A vítima foi identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira.



Segundo informações divulgadas pela PM de Campos Altos, ela foi assassinada na frente dos dois filhos, duas crianças de 5 e 8 anos. Priscila chegou a dar entrada com vida no Pronto Atendimento Municipal da cidade, mas morreu pouco tempo depois.

Um jovem de 18 anos, sem passagens policiais, foi preso na manhã desta terça-feira (24/2) por uma equipe da Polícia Militar (PM) e confessou o crime. Ele foi encaminhado ao presídio de Araxá, a cerca de 100 km de Campos Altos.

Suposta motivação

Ainda segundo a PM, o suspeito relatou que, inicialmente, tinha negociado um celular com a vítima. Então, ele foi até a residência dela para entregar o objeto. Nesse momento, ainda conforme relato do suspeito à PM, ele tentou beijá-la a força. Mas a vítima se negou e então a golpeou. Ele afirmou também aos militares que está arrependido.



O suspeito, natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, morou em Medeiros por mais de dez anos, mas havia se mudado para Campos Altos há cerca de oito meses.



O canivete supostamente usado no crime foi encontrado pela equipe policial nos fundos da casa da vítima.