Homem esfaqueia mulher no peito em Uberlândia

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após esfaquear a companheira dentro de casa, em Uberlândia, Triângulo Mineiro. A vítima, de 43 anos, foi atingida no tórax e encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com risco de vida.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi repassada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada e que o autor ainda estaria no local. A ligação, no entanto, caiu antes de mais detalhes serem informados.

Ao chegar à residência, os militares viram um jovem com uma faca. Ele se identificou como filho da vítima e apontou o padrasto como autor do crime. Durante a entrada no imóvel, os policiais encontraram o suspeito sendo imobilizado por um vizinho.

Segundo a PM, o homem apresentava sinais de embriaguez e precisou ser algemado. A vítima sangrava muito e foi levada à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto.

A facada atingiu a região esquerda do tórax, com perfuração de aproximadamente cinco centímetros em região vital. Durante o atendimento, a mulher perdeu a consciência e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida com urgência para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia.

Ciúmes

Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que a vítima seria sua companheira e alegou que desconfiava de uma traição com o vizinho que mora na casa dos fundos. Ele disse ainda que, no momento da discussão, teria recebido um tapa no rosto e, em seguida, pegado uma faca que estava na pia da cozinha, desferindo o golpe contra a mulher.

O filho da vítima relatou que estava deitado no quarto quando ouviu a mãe gritar que havia sido esfaqueada. Ao entrar no cômodo, encontrou-a sentada no chão, segurando uma faca cravada no colchão, enquanto o padrasto tentava recuperar a arma para desferir novos golpes. Para impedir a agressão, o jovem afirmou ter dado um soco no suspeito e entrado em luta corporal. Durante a tentativa de retirar a faca, ele cortou o dedo e também precisou de atendimento médico na UAI do bairro Planalto.



Vizinho ajudou

O vizinho contou que ouviu os gritos de socorro e correu até a casa da frente. Ao chegar ao quarto, viu a vítima ferida e o autor tentando puxar a faca. Ele entrou em luta corporal com o suspeito, conseguiu imobilizá-lo e o arrastou até a sala, onde o manteve contido até a chegada da polícia.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O agressor foi preso no local.