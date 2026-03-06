Chuvas intensas e ciclones: como o clima extremo afeta o agronegócio

O início de 2026 tem sido marcado por eventos climáticos extremos no Brasil, com a formação atípica de múltiplos ciclones extratropicais durante o verão, que trouxeram chuvas intensas e ventos fortes para diferentes regiões. Esse cenário acende um alerta que vai além da defesa civil e chega diretamente ao campo, representando uma ameaça para a produção agrícola e, consequentemente, para os preços nos supermercados.

Embora os levantamentos sobre perdas concretas nas lavouras ainda estejam em andamento por órgãos como a Conab e a Embrapa, a magnitude dos fenômenos já preocupa produtores, especialmente em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, que estiveram na rota das tempestades. Historicamente, eventos dessa natureza causam os prejuízos detalhados a seguir, afetando desde a colheita até a logística de escoamento.

O excesso de umidade no solo prejudica o desenvolvimento de diversas culturas, como soja, milho e feijão. A água em demasia pode "afogar" as raízes das plantas, impedindo a absorção de nutrientes e causando o apodrecimento. Lavouras inteiras ficam submersas, resultando em perda total para os produtores.

Já as ventanias associadas aos ciclones causam danos físicos diretos. Plantas de milho e trigo, por exemplo, podem ser tombadas, o que inviabiliza a colheita mecanizada. Estruturas como estufas, usadas no cultivo de hortaliças e flores, são frequentemente destruídas, interrompendo a produção de itens mais sensíveis.

Do campo à mesa: o efeito nos preços

A relação entre o clima extremo e o valor dos alimentos é direta. Com a quebra de safra, a oferta de produtos diminui no mercado. Se a demanda dos consumidores permanece a mesma, a tendência natural é que os preços subam. O impacto pode ser sentido tanto em produtos frescos quanto em industrializados que usam grãos como matéria-prima.

Além das perdas na lavoura, a logística de escoamento da produção também é severamente afetada. Chuvas torrenciais danificam estradas rurais e pontes, dificultando ou até impedindo o transporte da colheita dos campos para os centros de distribuição e processamento. Esse gargalo logístico gera custos adicionais e atrasos que são repassados ao consumidor final.

Os principais prejuízos no agronegócio podem ser resumidos em alguns pontos críticos:

Perda de grãos: lavouras inundadas ou tombadas pelo vento comprometem a safra de commodities importantes para a economia e para a cadeia alimentar.

Danos em hortifrúti: culturas de frutas, legumes e verduras são especialmente vulneráveis a temporais e granizo, com perdas que afetam rapidamente a oferta nas gôndolas.

Qualidade do produto: a umidade excessiva favorece a proliferação de fungos e doenças, o que reduz a qualidade e o valor de mercado do que consegue ser salvo.

Infraestrutura rural: estradas e armazéns danificados aumentam os custos operacionais e geram um efeito cascata em toda a cadeia produtiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.