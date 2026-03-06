Chuvas em BH: Defesa Civil coloca 7 regionais em alerta de risco geológico

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou na noite desta sexta-feira (6/3) que as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste estão sob risco geológico "forte" em decorrência do temporal que atingiu a capital.

"Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", frisou a Defesa Civil em comunicado, acrecentando que as regionais do Barreiro, Noroeste, Hipercentro e Nordeste estão sob risco geológico moderado. O alerta para as sete regionais é válido até a próxima segunda-feira (9/3).

A Defesa Civil registrou diversos acionamentos relacionados à chuva em Belo Horizonte entre 17h e 21h. De acordo com o balanço do órgão, foram contabilizadas 15 ocorrências de salvamento de pessoas ilhadas e 19 resgates de pessoas em situações de inundação.

Também houve 14 atendimentos para corte de árvores que caíram em vias públicas, dois casos de árvores que atingiram veículos e dois registros de árvores que caíram sobre residências. Além disso, duas ocorrências foram relacionadas ao corte de árvores com risco iminente de queda.

Neste sábado (7/3) e no domingo, ainda de acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. As temperaturas devem oscilar entre 18°C e 31°C nos dois dias.

Mais cedo, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas até o próximo domingo em várias regiões do estado. A mudança nas condições do tempo é provocada pela chegada de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que também deve provocar queda nas temperaturas e aumento da intensidade dos ventos.

Sinaisde que deslizamentos podem ocorrer

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Recomendações da Defesa Civil

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Como receber alertas no celular?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.