PERRENGUE

Vídeo: homem empurra Mercedes em meio a alagamento na Savassi, em BH

Ao todo, sete regionais da capital estão em alerta para risco geológico. Chuva forte alagou ruas e avenidas de BH na noite desta sexta-feira (6/3)

Bruno Luis Barros
06/03/2026 23:00 - atualizado em 06/03/2026 23:30

Imagens foram registradas na noite desta sexta-feira (6/3)
Imagens foram registradas na noite desta sexta-feira (6/3) crédito: Lulu Amaral

Ponto boêmio em Belo Horizonte (MG), o cruzamento entre as ruas Tomé de Souza e Sergipe, na Savassi, é um dos locais da região que ficou completamente alagado na noite desta sexta-feira (6/3).

Um homem foi filmando empurrando uma Mercedes-Benz, o que chamou a atenção de quem estava no local aguardando a chuva passar. Assista ao vídeo: 

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que as regionais Pampulha, Centro-Sul e Oeste estão sob risco geológico "forte" em decorrência do temporal que atingiu a capital. 

Já as regionais do Barreiro, Noroeste, Hipercentro e Nordeste estão sob risco geológico "moderado". O alerta para as sete regionais é válido até a próxima segunda-feira (9/3). 

A Defesa Civil registrou diversos acionamentos relacionados à chuva em Belo Horizonte entre 17h e 21h. De acordo com o balanço do órgão, foram contabilizadas 15 ocorrências de salvamento de pessoas ilhadas e 19 resgates de pessoas em situações de inundação. 

Também houve 14 atendimentos para corte de árvores que caíram em vias públicas, dois casos de árvores que atingiram veículos e dois registros de árvores que caíram sobre residências. Além disso, duas ocorrências foram relacionadas ao corte de árvores com risco iminente de queda.

Neste sábado (7/3) e no domingo, ainda de acordo com a Defesa Civil, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. As temperaturas devem oscilar entre 18°C e 31°C nos dois dias. 

Mais cedo, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas até o próximo domingo em várias regiões do estado. A mudança nas condições do tempo é provocada pela chegada de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, que também deve provocar queda nas temperaturas e aumento da intensidade dos ventos.

 

