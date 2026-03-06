Justiça manda prender goleiro Bruno após descumprir condicional

A decisão que manda prender o goleiro Bruno voltou a colocar o ex-jogador no centro de uma nova controvérsia judicial. A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro revogou o livramento condicional concedido ao ex-atleta, que agora terá de retornar ao regime semiaberto para continuar cumprindo a pena.

O ex-goleiro do Flamengo, atualmente com 41 anos, foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, crime que teve grande repercussão nacional no início da década de 2010. Nos últimos anos, ele vinha cumprindo pena com benefícios previstos pela legislação.

A decisão judicial foi tomada após Bruno descumprir uma das regras impostas para manter o livramento condicional. Poucos dias depois de obter o benefício, ele deixou o estado do Rio de Janeiro e viajou para o Acre sem autorização da Justiça.

Segundo o juiz Rafael Estrela Nóbrega, responsável pelo caso, a atitude foi considerada um desrespeito às condições impostas para a concessão do benefício. Na decisão, o magistrado afirmou que a conduta demonstrou descaso no cumprimento das obrigações estabelecidas.

O Ministério Público chegou a solicitar que Bruno retornasse ao regime fechado, o mais rígido do sistema prisional. No entanto, a Justiça atendeu apenas parcialmente ao pedido.

Assim, o livramento condicional foi cancelado e o ex-jogador passou novamente ao regime semiaberto. Nesse modelo, o detento pode trabalhar durante o dia, desde que tenha autorização judicial, mas deve permanecer em uma unidade prisional no período noturno.

Presença no Maracanã também repercutiu

Além da viagem sem autorização, outro episódio envolvendo Bruno chamou atenção recentemente. No fim de janeiro, ele publicou nas redes sociais fotos em uma visita ao Maracanã, onde assistiu a uma partida do Flamengo.

A publicação gerou repercussão nas redes sociais, principalmente pelo passado do ex-atleta com o clube carioca, onde viveu o auge da carreira antes da prisão.

Caso Eliza Samudio marcou o futebol brasileiro

O caso envolvendo Eliza Samudio se tornou um dos episódios criminais mais conhecidos ligados ao futebol brasileiro. A modelo desapareceu em 2010 e, posteriormente, investigações apontaram o envolvimento de Bruno e de outros réus no crime.

Desde então, o ex-goleiro passou por diferentes regimes de cumprimento de pena e chegou a obter liberdade provisória em determinados momentos. Agora, com a nova decisão da Justiça, ele terá de retornar ao regime semiaberto enquanto segue cumprindo a condenação.