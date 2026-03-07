Dois homens ficam ilhados em posto de gasolina durante chuva em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte (MG) na noite dessa sexta-feira (6/3), deixou estragos por diferentes regiões e colocou pessoas em situações de risco. Na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Dona Clara, na Pampulha, dois homens ficaram ilhados.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que foi acionado para salvar as vítimas, os homens são funcionários de um posto de gasolina na avenida e acabaram ficando presos quando a água subiu transformando a Cristiano Machado em rio.

Os militares conseguiram alcançar os dois e retirá-los em segurança. Os bombeiros ainda informaram que a região sofre com inundações e alagamentos constantes.

A Cristiano Machado chegou a ser bloqueada pela Defesa Civil de BH na noite de ontem por risco alto de transbordamento do córrego Suzana, também na Pampulha. Na mesma região, também foi registrado alagamento no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Como se proteger em caso de chuva?

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Veja o acumulado de chuvas atualizado

Últimas 12h até às 5h30 do dia 7/3/26

Barreiro: 56 (28,4%)

Centro Sul: 93 (47,1%)

Hipercentro: 56,2 (28,5%)

Leste: 37 (18,7%)

Nordeste: 57 (28,9%)

Noroeste: 61,8 (31,3%)

Norte: 11,8 (6%)

Oeste: 93,2 (47,2%)

Pampulha: 64,4 (32,6%)

Venda Nova: 48,8 (24,7%)

Média Climatológica MARÇO 197,5mm

Acumulado em março até às 5h30 do dia 7