ALAGAMENTO

Chuva invade casas e derruba muro em ocupação em BH

Quando os bombeiros chegaram ao local, a água já estava na altura do joelho dos moradores

Ana Luiza Soares
07/03/2026 08:41 - atualizado em 07/03/2026 08:43

O volume de água transformou as ruas da ocupação Dandara em rios
O volume de água transformou as ruas da ocupação Dandara em rios crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um casal e dois filhos ficaram ilhados dentro de casa, na ocupação Dandara, na Pampulha, em Belo Horizonte (MG),nessa sexta-feira (6/3). O caso ocorreu durante o temporal da noite passada.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que, a água entrou na residência e já estava na altura dos joelhos dos moradores quando a equipe de resgate chegou para o socorro.

O volume grande de água acabou derrubando o muro de uma casa vizinha, o que prendeu os moradores impedindo que eles saíssem. Para piorar a situação, a região também estava sem energia elétrica.

Os bombeiros ajudaram o casal e os filhos a sair do imóvel, depois que a água começou a abaixar.

Em redes sociais, moradores da comunidade compartilharam fotos das ruas alagadas e da força da correnteza. O volume da chuva transformou as vias em rios.

 

Risco geológico

O momento é propício para desabamentos e deslizamentos de terra, por causa do solo encharcado. Por isso, a Defesa Civil colocou sete regiões sob alerta. Na Pampulha, Centro-Sul e Oeste existe risco geológico forte. O aviso é emitido quando o acumulado de precipitação chega a 70mm em 72 horas. 

Já no Barreiro, Noroeste, Hipercentro e Nordeste existe risco moderado, que equivale a 50mm de chuva em 48h. Nesses casos é ideal observar o grau de saturação do solo, sinais construtivos, como trincas e rachaduras, e cuidados com quedas de muros.

Cuidados

* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
* Coloque calha no telhado da sua casa.
* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
* Não jogue lixo ou entulho na encosta.
* Não despeje esgoto nos barrancos.
* Não faça queimadas.

