Bombeiros encerram buscas em BH; parte da equipe atuou na Zona da Mata
Quase 30 horas de trabalho intenso marcaram operação no desabamento do lar de idosos no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital
Era madrugada de quinta-feira (5/3)quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), após o desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida. O colapso do prédio matou 12 pessoas e mobilizou cerca de 140 militares ao longo de quase 30 horas de buscas. A última vítima foi localizada por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (6/3).
Segundo o tenente Elias Cristovam, porta-voz da operação, a principal dificuldade foi a segurança da cena, com elementos estruturais ainda pendurados e risco constante de novos desmoronamentos. “Trabalhamos embaixo de locais já colapsados, com lajes e vigas que poderiam cair sobre as pessoas”, explicou.
Parte das equipes havia atuado na tragédia que atingiu recentemente Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata, e seguiu direto para a capital mineira. “É uma vocação mesmo. Alguns estão trabalhando há 48 horas, desde quarta-feira às oito da manhã. Conseguimos manter ininterruptamente o efetivo em campo”, relatou o tenente Cristovam.
Ele também ressaltou que há apoio psicológico para a manutenção da saúde mental: “A gente também é ser humano e lidamos com essa situação, com pilares, com os amigos de quartel, com a família que a gente tem no quartel e com a nossa família em casa”.
Além da instabilidade da estrutura, os bombeiros precisaram remover materiais pesados, como colunas, vigas e pedaços de laje, com o apoio de um caminhão tipo munck. O trabalho sensível buscou evitar novos acidentes enquanto as vítimas eram resgatadas.
Os militares realizaram a desmobilização e estabilização da cena, que foi recebida com aplausos da comunidade local.