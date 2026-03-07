Assine
CHUVA EM MINAS

Cidades mineiras estão em alerta para chuvas intensas até segunda-feira (9)

Conforme a previsão do Inmet, é esperado chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h

Ana Luiza Soares
07/03/2026 11:09

O comunicado do Inmet é válido até segunda-feira (9/3)
O comunicado do Inmet é válido até segunda-feira (9/3) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Minas Gerais. Conforme o aviso, válido até a próxima segunda-feira (9/3), estão incluídas 59 cidades mineiras.

O comunicado indica para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, a precipitação pode vir acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h).

Nesses casos o instituto informa que, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja as instruções de segurança

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios em alerta

  • Abadia dos Dourados
  • Araguari
  • Araporã
  • Arinos
  • Bonfinópolis de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Comendador Gomes
  • Coromandel
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Estrela do Sul
  • Formoso
  • Frutal
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Gurinhatã
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Januária
  • João Pinheiro
  • Lagamar
  • Lagoa Grande
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Paracatu
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedrinópolis
  • Prata
  • Riachinho
  • Romaria
  • Santa Juliana
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Vazante
  • Veríssimo

