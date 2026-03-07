Cidades mineiras estão em alerta para chuvas intensas até segunda-feira (9)
Conforme a previsão do Inmet, é esperado chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Minas Gerais. Conforme o aviso, válido até a próxima segunda-feira (9/3), estão incluídas 59 cidades mineiras.
O comunicado indica para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, a precipitação pode vir acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h).
Nesses casos o instituto informa que, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja as instruções de segurança
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios em alerta
- Abadia dos Dourados
- Araguari
- Araporã
- Arinos
- Bonfinópolis de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Comendador Gomes
- Coromandel
- Dom Bosco
- Douradoquara
- Estrela do Sul
- Formoso
- Frutal
- Grupiara
- Guarda-Mor
- Gurinhatã
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Januária
- João Pinheiro
- Lagamar
- Lagoa Grande
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Natalândia
- Nova Ponte
- Paracatu
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedrinópolis
- Prata
- Riachinho
- Romaria
- Santa Juliana
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Vazante
- Veríssimo