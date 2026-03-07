Acidente entre carretas bloqueia BR-381 em João Monlevade

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente com três carretas deixou três pessoas gravemente feridas e bloqueou a BR-381, no sentido Oeste, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na manhã deste sábado (7/3). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) se desloca para a ocorrência.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu na altura do Km 356, entre o restaurante Cascata e o Posto Cinco Estrelas. A pista foi interditada, sem previsão de liberação.

Ainda conforme a corporação, um dos veículos carregava bovinos e um outro, um "produto perigoso". Não foi esclarecido do que se trata o material. A Polícia ainda informou que há muito óleo na pista.

Procurada pelo Estado de Minas, a Nova 381, concessionária que administra a rodovia, confirmou que há três pessoas feridas e que o congestionamento chega a 6km nos dois sentidos.

Os bombeiros, por sua vez, informaram que a operação de resgate terá apoio do helicóptero Arcanjo. Relatos preliminares ouvidos pelos militares indicam que há duas vítimas presas às ferragens, e que um dos veículos encontra-se próximo a um barranco com risco de queda.