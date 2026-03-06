Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente, violência doméstica e armas: homem é preso após batida de carro

Homem bateu no carro de um policial e causou uma sequência de batidas. A companheira, que estava no veículo, relatou agressões e armas foram descobertas

Melissa Souza
Repórter
06/03/2026 11:08

Sete armas de fogo foram apreendidas em Monte Carmelo (MG)
Sete armas de fogo foram apreendidas em Monte Carmelo (MG)

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e tráfico de drogas em Monte Carmelo (MG), no Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (5/3). De acordo com a Polícia Militar (PM), as armas e munições foram descobertas depois de o suspeito bater em outro carro, no Bairro Antônio Carlos Langoni.

O suspeito dirigia um Chevrolet Onix, quando bateu em um VW Jetta, conduzido por um policial militar de 26 anos. Com o impacto, o carro do policial perdeu o controle da direção e bateu contra a fachada de um estabelecimento. Segundo testemunhas, o homem de 40 anos dirigia em alta velocidade.

O impacto da batida causou uma sequência de colisões, atingindo, ainda, uma Fiat Strada e um Toyota Corolla, que esperavam o sinal de trânsito abrir. Durante o atendimento da ocorrência, uma mulher de 34 anos, companheira do condutor do Onix, relatou que havia sido agredida e obrigada a entrar no veículo mediante violência.

Conforme relatado pela vítima, o homem tem diversas armas de fogo em casa e a ameaçava constantemente. As armas e grande quantidade de munições foram encontradas na casa do motorista. Os armamentos pertenciam ao acervo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) do envolvido.

Além do armamento, também foram localizadas porções e tabletes de maconha, balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento de drogas. Todo o material foi apreendido.

Depois de ser preso, e com suspeita de fratura, o suspeito ficou internado sob escolta policial. Ele será apresentado à autoridade policial quando receber alta hospitalar.

O que foi apreendido?

  • 7 armas de fogo;
  • 15 carregadores;
  • 1.284 munições de diversos calibres;
  • 5 tabletes de maconha;
  • 1 porção de maconha;
  • 1 balança de precisão;
  • 2 dichavadores (aparelho usado para moer ou triturar);
  • materiais para preparo de drogas;
  • 1 canivete;

