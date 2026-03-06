Acidente, violência doméstica e armas: homem é preso após batida de carro
Homem bateu no carro de um policial e causou uma sequência de batidas. A companheira, que estava no veículo, relatou agressões e armas foram descobertas
Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e tráfico de drogas em Monte Carmelo (MG), no Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (5/3). De acordo com a Polícia Militar (PM), as armas e munições foram descobertas depois de o suspeito bater em outro carro, no Bairro Antônio Carlos Langoni.
O suspeito dirigia um Chevrolet Onix, quando bateu em um VW Jetta, conduzido por um policial militar de 26 anos. Com o impacto, o carro do policial perdeu o controle da direção e bateu contra a fachada de um estabelecimento. Segundo testemunhas, o homem de 40 anos dirigia em alta velocidade.
O impacto da batida causou uma sequência de colisões, atingindo, ainda, uma Fiat Strada e um Toyota Corolla, que esperavam o sinal de trânsito abrir. Durante o atendimento da ocorrência, uma mulher de 34 anos, companheira do condutor do Onix, relatou que havia sido agredida e obrigada a entrar no veículo mediante violência.
Conforme relatado pela vítima, o homem tem diversas armas de fogo em casa e a ameaçava constantemente. As armas e grande quantidade de munições foram encontradas na casa do motorista. Os armamentos pertenciam ao acervo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) do envolvido.
Além do armamento, também foram localizadas porções e tabletes de maconha, balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento de drogas. Todo o material foi apreendido.
Depois de ser preso, e com suspeita de fratura, o suspeito ficou internado sob escolta policial. Ele será apresentado à autoridade policial quando receber alta hospitalar.
O que foi apreendido?
- 7 armas de fogo;
- 15 carregadores;
- 1.284 munições de diversos calibres;
- 5 tabletes de maconha;
- 1 porção de maconha;
- 1 balança de precisão;
- 2 dichavadores (aparelho usado para moer ou triturar);
- materiais para preparo de drogas;
- 1 canivete;