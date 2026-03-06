Assine
DROGA APREENDIDA

Homem é preso por tráfico de drogas em Venda Nova, em BH

Polícia Militar (PM) foi informada por populares que o suspeito estaria traficando drogas na região

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/03/2026 06:18

Polícia Militar
A PM encontrou o suspeito a caminho de um esconderijo na cidade. Abordado, ele disse que só parou as agressões porque achou que a vítima já estava morta crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem, de 39 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma nessa quinta-feira (5/3), no Bairro Letícia, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia fez com que os militares chegassem até o suspeito.

Em patrulhamento na Região de Venda Nova, militares foram informados por populares que um indivíduo de pele clara, vestindo bermuda e camisa branca, estaria vendendo drogas na Rua República Federal, além de portar uma arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram o indivíduo, que, ao perceber a aproximação dos militares, acelerou o passo na direção oposta, reforçando a suspeita.

Em uma bolsa que estava com o suspeito, havia 52 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e 24 buchas de maconha, além de R$ 120 em espécie.

Considerando que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram um revólver sem munição, escondido dentro de um cano de metal.

O homem tem diversos registros como autor em ocorrências, incluindo crimes de furto, desacato, ameaça e lesão corporal. Ele assumiu a posse das drogas, mas negou ser dono do revólver encontrado. Ele foi preso por tráfico e encaminhado a delegacia.

O que foi apreendido?

  • 52 pedras de crack
  • 26 pinos de cocaína
  • 24 buchas
  • R$ 120 em espécie

