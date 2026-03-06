Homem é preso por tráfico de drogas em Venda Nova, em BH
Polícia Militar (PM) foi informada por populares que o suspeito estaria traficando drogas na região
Um homem, de 39 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma nessa quinta-feira (5/3), no Bairro Letícia, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma denúncia fez com que os militares chegassem até o suspeito.
Em patrulhamento na Região de Venda Nova, militares foram informados por populares que um indivíduo de pele clara, vestindo bermuda e camisa branca, estaria vendendo drogas na Rua República Federal, além de portar uma arma de fogo.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram o indivíduo, que, ao perceber a aproximação dos militares, acelerou o passo na direção oposta, reforçando a suspeita.
Em uma bolsa que estava com o suspeito, havia 52 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e 24 buchas de maconha, além de R$ 120 em espécie.
Considerando que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram um revólver sem munição, escondido dentro de um cano de metal.
O homem tem diversos registros como autor em ocorrências, incluindo crimes de furto, desacato, ameaça e lesão corporal. Ele assumiu a posse das drogas, mas negou ser dono do revólver encontrado. Ele foi preso por tráfico e encaminhado a delegacia.
O que foi apreendido?
- 52 pedras de crack
- 26 pinos de cocaína
- 24 buchas
- R$ 120 em espécie