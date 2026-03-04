Homem joga mochila durante fuga, volta e é preso com 422 pinos de cocaína

Um homem de 22 anos foi preso nessa terça-feira (3/3) suspeito de tráfico de drogas em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 422 pinos de cocaína, além de maconha e uma arma de fogo.

Segundo a PM, houve uma denúncia de tráfico intenso de drogas na Rua Marajá, no Bairro Carapina, perto de um ponto conhecido pelos moradores como “Caixa Seca”, local que recebeu esse nome por causa de uma antiga caixa d’água que abastecia parte do bairro.

De acordo com a polícia, dois homens, de 28 e 22 anos, seriam responsáveis pela venda de drogas na região. Os dois já eram monitorados pelo Grupo Especializado em Policiamento em Área de Risco (Gepar) por envolvimento com uma gangue. Contra o suspeito de 28 anos, havia ainda um mandado de prisão em aberto.

Equipes do Gepar e do Tático Móvel montaram uma operação para cercar o local e impedir a fuga dos suspeitos. Durante a ação, o homem de 28 anos foi visto pelos policiais e conseguiu fugir correndo por vielas do beco. Ele ainda não foi localizado.

Já o outro suspeito, de 22 anos, estava dentro de casa e foi visto indo até os fundos do imóvel com uma mochila rosa, que foi arremessada em direção a um beco. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais encontraram dentro da mochila grande quantidade de drogas, além de uma arma de fogo calibre .32 e uma balança de precisão.

Depois de se livrar da mochila, o suspeito voltou para a residência, onde foi encontrado pelos militares no quarto do casal. Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam um caderno com anotações que podem ser da contabilidade do tráfico, além de rolos de plástico filme e embalagens semelhantes às usadas para armazenar as drogas.

Ao todo, foram apreendidos:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

422 pinos de cocaína

128 buchas de maconha e uma sacola com a droga fragmentada

7 porções maiores de maconha

1 revólver calibre .32

1 balança de precisão

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. O outro homem apontado na denúncia continua sendo procurado.