Viagem de 3 mil km entre Manaus e Uberlândia termina em prisão por tráfico

A suspeita foi presa com 10 tabletes de skunk a 220 km antes do local de entrega

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
25/02/2026 19:19

Viagem de 3 mil km entre Manaus e Uberlândia termina em prisão por tráfico
crédito: Divulgação/PRF

Dez tabletes de skunk foram apreendidos com uma jovem que faria uma viagem de mais de 3,3 mil km de distância para entregar a droga em Uberlândia, Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (24/2).

A apreensão aconteceu em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-3654, em Patos de Minas. A cerca de 220 quilômetros antes do destino a mulher de 21 anos foi presa.

Ao verificarem os ocupantes do veículo, os policiais notaram o comportamento suspeito da passageira. Ela demonstrou nervosismo excessivo e não soube responder a perguntas simples sobre o itinerário da viagem.

Aos policiais, a mulher apresentou versões contraditórias, afirmando, inicialmente, que estava vindo da casa de parentes em Uberlândia e seguiria para Belo Horizonte. Quando revistaram o compartimento de bagagens, os agentes localizaram uma mala contendo o skunk.

Após a descoberta da droga, a passageira confessou o crime e disse que saiu de Manaus (AM) transportando a droga de avião até Uberlândia. O restante da viagem seria feita de ônibus para tentar despistar a fiscalização.

Ela foi detida por tráfico de drogas e conduzida para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Patos de Minas, juntamente com o material apreendido.

