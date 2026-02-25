MG: mulher estrangulada pelo filho morre após 14 dias internada
Crime ocorreu em Ponte Nova, na Zona da Mata. Suspeito, de 20 anos, foi preso no dia da agressão
compartilheSIGA
Uma mulher de 58 anos, que teria sido estrangulada pelo próprio filho, de 20, em Ponte Nova, na Zona da Mata, morreu na última segunda-feira (23/2), após 14 dias internada em hospital da cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A vítima estava hospitalizada desde 9 de fevereiro, quando foi socorrida em sua casa. Segundo informações divulgadas pela PM, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a mulher gravemente ferida dentro da residência.
O suspeito do estrangulamento, ainda conforme a PM, é o filho da vítima que, inicialmente, teria pedido dinheiro à mãe para comprar drogas. Diante da negativa, a agressão teria ocorrido em seguida. O ataque teria sido interrompido por um familiar que estava no imóvel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O suspeito foi preso pela PM no dia do crime e encaminhado ao presídio local.