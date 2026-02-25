Assine
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MG: mulher estrangulada pelo filho morre após 14 dias internada

Crime ocorreu em Ponte Nova, na Zona da Mata. Suspeito, de 20 anos, foi preso no dia da agressão

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
25/02/2026 18:37

Mulher supostamente estrangulada pelo filho morre após 14 dias internada
Crime ocorreu em 9 de fevereiro em Ponte Nova; vítima foi encaminhada a um hospital local, ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos crédito: Prefeitura de Ponte Nova/Divulgação

Uma mulher de 58 anos, que teria sido estrangulada pelo próprio filho, de 20, em Ponte Nova, na Zona da Mata, morreu na última segunda-feira (23/2), após 14 dias internada em hospital da cidade.

A vítima estava hospitalizada desde 9 de fevereiro, quando foi socorrida em sua casa. Segundo informações divulgadas pela PM, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e encontraram a mulher gravemente ferida dentro da residência.

O suspeito do estrangulamento, ainda conforme a PM, é o filho da vítima que, inicialmente, teria pedido dinheiro à mãe para comprar drogas. Diante da negativa, a agressão teria ocorrido em seguida. O ataque teria sido interrompido por um familiar que estava no imóvel.

O suspeito foi preso pela PM no dia do crime e encaminhado ao presídio local.

