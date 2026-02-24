Homem que matou jovem em emboscada é preso em Goiás

O homem suspeito de atrair e matar a jovem Luana Carolina Paula de Melo, de 27 anos, em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro, foi preso na madrugada desta terça-feira (24/2) em Goiânia (GO), após uma força-tarefa entre as polícias militares de Minas Gerais e Goiás.



A prisão ocorreu por volta de 1h30, na região central da capital goiana, depois que equipes policiais receberam informações sobre o paradeiro do suspeito. Segundo registro policial, o homem foi localizado após familiares informarem à polícia que ele havia feito contato telefônico utilizando o celular de um transeunte, dizendo estar nas proximidades da Praça Cívica.

Logo após o crime, a Polícia Militar de Minas Gerais iniciou buscas, levantando possíveis rotas de fuga, endereços de familiares e contatos próximos do suspeito. As informações indicaram que ele poderia ter seguido para Goiás, o que motivou o acionamento das equipes goianas e resultou na captura.



Com as características repassadas, militares do 38º Batalhão da Polícia Militar de Goiás iniciaram patrulhamento e abordaram o suspeito, identificado como Leandro Arruda Santos, de 37 anos, natural de Araguari.



A identidade foi confirmada pela Polícia Militar mineira e ele foi levado à Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado em prisão em flagrante posterior ao fato consumado.



O crime



Luana Carolina foi encontrada morta dentro de uma residência no Bairro Brasília na noite de domingo (22/2). Conforme as investigações, ela teria sido atraída ao local pelo suspeito sob o pretexto de recuperar uma bolsa que teria sido perdida pela vítima.



Após chegar à casa, a jovem deixou de responder mensagens e ligações. O corpo foi localizado posteriormente enrolado em uma coberta. A perícia apontou que a vítima morreu por estrangulamento.

O suspeito permanece preso e deverá ser transferido para Minas Gerais, onde responderá pelo crime de feminicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso.