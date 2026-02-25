BH: homem é encontrado carbonizado e com chave de fenda no pescoço
Vítima estava em uma casa no Bairro Esplanada, onde ocorreu o incêndio. Polícia investiga o caso
Um homem foi carbonizado durante um incêndio em uma casa no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (25/2). A vítima foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros com uma chave de fenda cravada no pescoço.
A ocorrência foi registrada na Rua Pitangui. De acordo com a corporação, as chamas ficaram confinadas em um cômodo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.
Testemunhas afirmaram que, além da vítima, de aproximadamente 40 anos, outras pessoas também moravam no imóvel. Elas não estavam no local quando os bombeiros iniciaram o combate ao fogo.
Por haver indícios de crime, Polícia Civil e Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PCMG informou que foi acionada e deslocou uma equipe da perícia para o local.