Região leste da capital

BH: homem é encontrado carbonizado e com chave de fenda no pescoço

Vítima estava em uma casa no Bairro Esplanada, onde ocorreu o incêndio. Polícia investiga o caso

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
25/02/2026 17:44

Casa onde morador foi encontrado carbonizado, com chave de fenda cravada no pescoço, em BH
Testemunhas afirmaram que, além da vítima, outras pessoas também moravam no imóvel no Bairro Esplanada; investigação apura causas do incêndio crédito: CBMMG / Divulgação

Um homem foi carbonizado durante um incêndio em uma casa no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (25/2). A vítima foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros com uma chave de fenda cravada no pescoço.

A ocorrência foi registrada na Rua Pitangui. De acordo com a corporação, as chamas ficaram confinadas em um cômodo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Testemunhas afirmaram que, além da vítima, de aproximadamente 40 anos, outras pessoas também moravam no imóvel. Elas não estavam no local quando os bombeiros iniciaram o combate ao fogo.

Por haver indícios de crime, Polícia Civil e Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PCMG informou que foi acionada e deslocou uma equipe da perícia para o local. 

