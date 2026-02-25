BH: homem é encontrado carbonizado e com chave de fenda no pescoço

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi carbonizado durante um incêndio em uma casa no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (25/2). A vítima foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros com uma chave de fenda cravada no pescoço.

A ocorrência foi registrada na Rua Pitangui. De acordo com a corporação, as chamas ficaram confinadas em um cômodo. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Testemunhas afirmaram que, além da vítima, de aproximadamente 40 anos, outras pessoas também moravam no imóvel. Elas não estavam no local quando os bombeiros iniciaram o combate ao fogo.

Por haver indícios de crime, Polícia Civil e Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PCMG informou que foi acionada e deslocou uma equipe da perícia para o local.

