Gerente do tráfico é executado com 15 tiros na porta de casa em BH

Um homem de 38 anos foi executado na noite dessa segunda-feira (23/2), no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar ao local, fez contato com o pai da vítima. Ele contou que o filho estava na frente da residência quando os disparos começaram. O pai afirmou que estava dentro de casa, ouviu os tiros e, ao sair, viu um carro sedan dourado parado em frente ao imóvel.

De acordo com o relato, havia um homem ao volante e outro, encapuzado, do lado de fora do veículo. O suspeito atirou várias vezes contra o filho, que ainda tentou correr, mas foi novamente atingido.

A perícia constatou que o homem foi baleado 15 vezes, principalmente na cabeça e nas costas. No local, foram recolhidas 25 cápsulas de munição calibre 9 mm.

Ainda conforme a PM, a vítima tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e é apontado como gerente da região. Os militares apuraram que, semanas antes do crime, ele teria enviado um vídeo ameaçando tomar o controle de um ponto de venda de drogas. A principal suspeita é de que o homicídio esteja relacionado a uma disputa entre traficantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Região Leste.