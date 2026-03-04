Jovem é morto com tiro na nuca após suspeita de furto de corrente e drogas

Um jovem de 19 anos foi morto com um tiro na nuca na noite dessa terça-feira (3/3), no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime também tem 19 anos e está sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro de uma casa localizada em um beco da região. O jovem estava caído no chão, de bruços, com um disparo na nuca e grande perda de sangue.

Os militares isolaram o local e acionaram a perícia da Polícia Civil e o rabecão. Durante os levantamentos, foi constatado que a vítima era monitorada pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica.

Moradores da região, que preferiram não se identificar, relataram que o suspeito estava morando com a vítima havia cerca de cinco dias. O imóvel onde ocorreu o crime seria conhecido como ponto de venda de drogas.

Ainda segundo relatos, o homicídio teria sido motivado por uma acusação de que a vítima teria furtado uma corrente de ouro e certa quantidade de drogas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Militar já identificou o suspeito e realiza buscas para localizá-lo. O caso será investigado pela Polícia Civil.