Assine
overlay
Início Gerais
FURTO E TRÁFICO

Jovem é morto com tiro na nuca após suspeita de furto de corrente e drogas

Crime ocorreu em Santa Luzia; suspeito, também de 19 anos, está sendo procurado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/03/2026 06:01 - atualizado em 04/03/2026 06:01

compartilhe

SIGA
x
PM faz rastreamento para tentar prender irmão que matou irmão no Bairro Tupi
A vítima era monitorada pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica crédito: PMMG

Um jovem de 19 anos foi morto com um tiro na nuca na noite dessa terça-feira (3/3), no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime também tem 19 anos e está sendo procurado pela polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro de uma casa localizada em um beco da região. O jovem estava caído no chão, de bruços, com um disparo na nuca e grande perda de sangue.

Os militares isolaram o local e acionaram a perícia da Polícia Civil e o rabecão. Durante os levantamentos, foi constatado que a vítima era monitorada pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica.

Leia Mais

Moradores da região, que preferiram não se identificar, relataram que o suspeito estava morando com a vítima havia cerca de cinco dias. O imóvel onde ocorreu o crime seria conhecido como ponto de venda de drogas.

Ainda segundo relatos, o homicídio teria sido motivado por uma acusação de que a vítima teria furtado uma corrente de ouro e certa quantidade de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Militar já identificou o suspeito e realiza buscas para localizá-lo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

grande-bh pm santa-luzia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay