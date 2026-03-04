Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Motorista foge de abordagem e PM encontra 15 tabletes de maconha

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante e um adolescente, de 17, foi apreendido; eles foram perseguidos na rodovia MG-188, em Guarda-Mor

Vinicius Lemos - Especial para o EM
04/03/2026 19:28

Motorista foge de abordagem e PM encontra 15 tabletes de maconha
Entorpecentes foram encontrados em duas mochilas que estavam dentro do carro

 A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) apreendeu 15 tabletes de maconha na tarde de terça-feira (3/3), durante uma abordagem na MG-188, em Guarda-Mor, no Noroeste do estado. Um suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante e um adolescente, de 17, foi apreendido. O prejuízo estimado ao tráfico é de cerca de R$ 80 mil.

De acordo com a corporação, a equipe deu ordem de parada a um veículo, no KM 240 da rodovia. O condutor, no entanto, desobedeceu à determinação e tentou seguir viagem, sendo alcançado e abordado pelos militares.

Durante a fiscalização no interior do carro, os policiais localizaram duas mochilas contendo 15 tabletes de maconha – 14 inteiros e um fracionado. Ainda conforme relato dos suspeitos, a droga teria saído de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e seria levada para Paracatu, também no Noroeste de Minas Gerais.
Além do entorpecente, dois aparelhos celulares foram apreendidos.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material recolhido, à autoridade de Polícia Judiciária. O homem pode responder por tráfico de drogas.

