Motorista foge de abordagem e PM encontra 15 tabletes de maconha

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) apreendeu 15 tabletes de maconha na tarde de terça-feira (3/3), durante uma abordagem na MG-188, em Guarda-Mor, no Noroeste do estado. Um suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante e um adolescente, de 17, foi apreendido. O prejuízo estimado ao tráfico é de cerca de R$ 80 mil.



De acordo com a corporação, a equipe deu ordem de parada a um veículo, no KM 240 da rodovia. O condutor, no entanto, desobedeceu à determinação e tentou seguir viagem, sendo alcançado e abordado pelos militares.



Durante a fiscalização no interior do carro, os policiais localizaram duas mochilas contendo 15 tabletes de maconha – 14 inteiros e um fracionado. Ainda conforme relato dos suspeitos, a droga teria saído de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e seria levada para Paracatu, também no Noroeste de Minas Gerais.

Além do entorpecente, dois aparelhos celulares foram apreendidos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material recolhido, à autoridade de Polícia Judiciária. O homem pode responder por tráfico de drogas.