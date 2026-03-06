MG: dupla é presa com grande quantidade de crack, cocaína e maconha
PM buscava encontrar suspeitos de abrigarem autores do assassinato do sargento Rodrigo, mas encontraram um ponto com grande quantidade de drogas
Dois homens, de 34 e 21 anos, foram presos por tráfico de drogas em uma operação policial em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado. Policiais tentavam desarticular uma organização criminosa que poderia ter abrigado os autores do assassinato do sargento Rodrigo, de 40, morto na quarta-feira (4/3). Na casa de um dos suspeitos, na Vila Primavera, foram encontradas mais de 1.800 pedras de crack, mais de 1.500 papelotes de cocaína e mais de 1.200 buchas de maconha.
Equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) encontraram três homens na casa de um deles. Quando avistaram a polícia, tentaram fugir pelos fundos do imóvel - um deles conseguiu. Outro suspeito arremessou uma sacola pela janela. Dentro da sacola havia 46 gramas de cocaína e 55 buchas de maconha.
Os militares entraram na casa e encontraram outra sacola, que tinha R$ 827 em espécie. O suspeito confessou ser dinheiro de venda de drogas. Questionado sobre o homicídio do sargento Rodrigo, o homem negou abrigar os responsáveis pelo crime, mas indicou que havia mais drogas enterradas em uma mata próxima da casa. No local indicado, dentro de um tonel, foram encontradas duas mochilas e diversas sacolas contendo o restante da droga.
Um dos suspeitos ofereceu duas armas de fogo em troca da liberdade dele e do outro abordado, como suborno. Os militares, então, fingiram aceitar a oferta. Em uma horta nos fundos do imóvel, foram encontradas uma pistola calibre .45 com numeração raspada, três carregadores, 32 cartuchos, e um revólver com dois cartuchos .40, além de R$ 4 mil em dinheiro.
Os dois homens foram presos e encaminhados à delegacia de Campo Belo.
O que foi apreendido?
- 1 pistola glock cal .45
- 1 revólver smith wesson 44 magnum
- 32 munições cal .45
- 2 munições cal .44
- 1 carregador alongado cal .45
- 2 carregadores cal .45
- 1805 pedras de crack
- 1596 papelotes de cocaína
- 1255 buchas de maconha
- 533 micro-tubos de cocaína
- 304 pinos de cocaína
- 40 micro tubos de haxixe
- 2 cadernos de contabilidade
- R$ 4.827,00