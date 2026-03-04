BH: irmãos menores de idade cobram "vacilo" de jovem que é encontrado morto

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto em um matagal no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (3/3). Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido cometido por um grupo formado por três adolescentes, de 14, 15 e 17 anos, e um jovem de 18 anos.

De acordo com a mãe da vítima, o filho estava desaparecido desde a noite de domingo (1º/3), quando saiu de casa no Bairro Paulo VI. Ela contou à polícia que ouviu de moradores da região, onde há pontos de tráfico de drogas, que o jovem se envolveu em uma confusão e levado por traficantes.

A mulher relatou ainda que o desentendimento começou depois de o filho dar um soco em um dos adolescentes, o que resultou em uma briga. Segundo ela, o irmão desse menor, outro adolescente e uma mulher ligada ao tráfico também poderiam estar envolvidos.

Durante as buscas, a PM foi até a entrada do bairro e encontrou cinco pessoas em um ponto conhecido de tráfico. Um dos abordados era irmão de um dos adolescentes suspeitos. Ele tentou esconder o celular em uma padaria, jogando o aparelho debaixo de um freezer, mas os militares conseguiram recuperá-lo. Dentro da capinha do telefone havia R$ 629 em dinheiro.

Ao lado da padaria, os policiais também encontraram uma sacola com drogas: 48 pinos de cocaína, oito buchas de maconha e 19 pedras de crack. Um dos adolescentes assumiu ser dono do material e disse que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Como não havia outros materiais ilícitos com os demais, eles foram liberados. Pouco tempo depois, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver no Bairro Jardim Vitória. No local, foi confirmado que o corpo era do jovem desaparecido.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi morta com cinco tiros, três na cabeça e dois no ombro. Também foram encontradas fitas plásticas que podem ter sido usadas para amarrar o jovem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Posteriormente, o irmão do adolescente com as drogas foi abordado e negou participação no crime. No entanto, ele acabou confessando que participou da ação junto com o irmão e outras duas pessoas, dizendo que o grupo foi cobrar um “vacilo” da vítima, sem informar como o mataram. Ele afirmou ainda que jogou o celular fora porque havia informações sobre o crime no aparelho.

O jovem foi apreendido. Os outros adolescentes suspeitos ainda não foram localizados, mas, segundo a polícia, já são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico na região. O caso é investigado pela Polícia Civil.