Cannabis medicinal no Brasil: o que é permitido e como ter acesso legal

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O debate sobre o uso da maconha ganhou os holofotes nesse fim de semana em Caraguatatuba, litoral de São Paulo, com a realização da primeira Marcha da Maconha autorizada pela Justiça na cidade. O evento, que coincidiu com um festival de skate, joga luz sobre uma dúvida comum para muitos brasileiros: afinal, o que é permitido legalmente no país quando se fala em cannabis?

A resposta está no uso medicinal. Longe da discussão sobre a legalização para fins recreativos, existe um caminho estruturado e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para quem precisa da planta como tratamento. Pacientes com diversas condições de saúde já podem ter acesso a produtos derivados da cannabis de forma segura e dentro da lei.

A cannabis medicinal utiliza compostos químicos da planta, conhecidos como canabinoides, para fins terapêuticos. Os mais famosos são o canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC). O CBD não possui efeito psicoativo, sendo valorizado por suas propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas e anticonvulsivantes. Já o THC, responsável pelo efeito psicoativo da maconha, também tem aplicações médicas importantes, como no alívio de dores crônicas e náuseas.

No Brasil, a regulamentação permite o uso de produtos à base de cannabis, que podem ser encontrados em farmácias ou importados mediante autorização. Eles são indicados para uma variedade de doenças e sintomas, sempre com acompanhamento médico rigoroso. A legislação não permite o fumo da planta para fins terapêuticos, focando em formatos como óleos, extratos e cápsulas, que garantem dosagens controladas e segurança ao paciente.

"O óleo de cannabis trouxe melhoras expressivas para crianças que sofrem com centenas de convulsões diárias e não encontravam alívio com outros tratamentos", afirma Gabriel Freitas, professor e coordenador do Centro de Informações sobre Medicamentos da UFPB (Universidade Federal da Paraíba).

O acesso a esses tratamentos tem se tornado mais simples, embora ainda envolva etapas burocráticas. A chave é a prescrição médica, que comprova a necessidade do uso terapêutico. A partir daí, o paciente ou seu responsável legal pode iniciar os trâmites para adquirir o medicamento.

Quais doenças podem ser tratadas?

A lista de condições que podem se beneficiar do uso medicinal da cannabis é extensa e continua crescendo com novas pesquisas. O tratamento é individualizado e a decisão de usá-lo deve ser tomada em conjunto com um profissional de saúde. Algumas das principais indicações incluem:

Epilepsia refratária , especialmente em crianças.

Dores crônicas , como as causadas por fibromialgia ou lesões.

Transtornos de ansiedade e insônia.

Sintomas de esclerose múltipla e Parkinson.

Náuseas e vômitos decorrentes de quimioterapia.

Transtorno do Espectro Autista (TEA), para controle de agitação e agressividade.

Como obter acesso legal à cannabis medicinal

O caminho para conseguir o tratamento de forma legalizada é bem definido e passa por algumas etapas essenciais. Seguir o passo a passo corretamente é fundamental para garantir que todo o processo ocorra sem problemas. Veja como funciona:

Consulta com médico: o primeiro e mais importante passo é encontrar um médico habilitado e disposto a prescrever o tratamento. Qualquer médico com CRM ativo pode fazer a prescrição, mas muitos pacientes procuram profissionais com experiência na área para uma orientação mais segura. Obtenção do laudo e da receita: durante a consulta, o médico avaliará o caso e, se julgar necessário, emitirá um laudo detalhado justificando a indicação do tratamento. Além do laudo, ele fornecerá uma receita específica, com o nome do paciente, o produto indicado e a posologia. Cadastro e autorização na Anvisa: com a receita e o laudo em mãos, o próximo passo é solicitar uma autorização à Anvisa. O processo é feito online, através do portal de serviços do governo. O paciente ou seu representante legal preenche um formulário e anexa os documentos. A aprovação costuma ser rápida, geralmente emitida em poucos dias. Compra do medicamento: com a autorização da Anvisa, o paciente pode finalmente comprar o produto. Existem dois caminhos principais: a compra em farmácias e drogarias no Brasil, para os produtos que já têm registro no país, ou a importação direta, para medicamentos que ainda não estão disponíveis no mercado nacional. Busca por via judicial para cultivo: para pacientes que não conseguem arcar com os altos custos dos medicamentos, existe a possibilidade de obter na Justiça uma autorização (Habeas Corpus preventivo) para cultivar a planta em casa e produzir o próprio óleo. Esse caminho é mais complexo e exige o acompanhamento de um advogado.

O que preciso saber sobre o tratamento com cannabis?

O tratamento com cannabis medicinal é uma alternativa séria e com base científica. Ele não deve ser confundido com o uso recreativo. O acompanhamento médico é indispensável para definir a dosagem correta, monitorar os efeitos e garantir a segurança do paciente. O diálogo aberto com o profissional de saúde é a melhor ferramenta para um tratamento bem-sucedido.

Preciso de uma autorização especial para comprar produtos com cannabis?

Sim, a autorização da Anvisa é obrigatória. Mesmo para os produtos já vendidos em farmácias no Brasil, é necessário apresentar a receita médica especial.

Para a importação, o processo é mais rigoroso e exige um cadastro prévio no portal da agência, onde a receita e o laudo médico são submetidos para análise.

Qualquer médico pode prescrever cannabis medicinal?

Legalmente, qualquer médico com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) pode prescrever produtos à base de cannabis.

No entanto, é recomendado buscar profissionais que tenham experiência e conhecimento na área, para garantir uma prescrição adequada e segura.

O plano de saúde cobre o tratamento com cannabis medicinal?

A cobertura pelos planos de saúde ainda é um tema de debate judicial. Muitos planos negam o custeio inicialmente, alegando que o tratamento não está no rol da ANS.

Contudo, um número crescente de pacientes tem conseguido na Justiça o direito à cobertura, especialmente quando se comprova que outras terapias não foram eficazes.

Qual a diferença entre os produtos vendidos na farmácia e os importados?

Os produtos vendidos em farmácias no Brasil passaram por um processo de registro sanitário completo na Anvisa, o que atesta sua qualidade e segurança.

Os importados, por sua vez, recebem uma autorização excepcional para compra. A variedade de produtos importados costuma ser maior.

Plantar maconha para uso próprio medicinal é permitido no Brasil?

O plantio de cannabis continua sendo ilegal no Brasil. A única forma de obter permissão para o cultivo doméstico é através de uma autorização judicial.

Pacientes que comprovam a necessidade do tratamento e a incapacidade de arcar com os custos dos produtos podem conseguir um Habeas Corpus preventivo para cultivar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.