MG: Operação Fênix prende dois suspeitos de tentativa de homicídio

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (5/3) em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Elói Mendes (MG), no Sul do estado. A ação faz parte das investigações sobre uma tentativa de homicídio registrada no dia 6 de fevereiro, que teria sido planejada após um incêndio criminoso em uma viatura da Polícia Militar na cidade.

Batizada de Operação Fênix, a ação cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Os suspeitos, de 31 e 41 anos, foram localizados e detidos durante as diligências. Ao todo, 28 policiais participaram da operação, sendo 14 civis e 14 militares.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Braga, a vítima foi atraída pelos suspeitos e entrou no carro de um deles na manhã de 6 de fevereiro. Os homens levaram a vítima até uma área rural de Elói Mendes, onde teriam armado uma emboscada.

No local, os investigados teriam ordenado que a vítima se ajoelhasse e efetuaram um disparo de arma de fogo na região do peito. Mesmo ferida, a pessoa conseguiu reagir e escapar antes que os suspeitos concluíssem o crime.

"A vítima conseguiu se desvencilhar, impedindo que eles atingissem o objetivo", explicou o delegado.

Incêndio em viatura

As investigações apontaram que o ataque pode ter sido planejado com antecedência. Segundo a Polícia Civil, horas antes da tentativa de homicídio, os mesmos suspeitos forneceram um galão de combustível e um revólver calibre .38 a um adolescente, que incendiou uma viatura da PM.

A intenção, segundo a polícia, seria criar uma distração para mobilizá-los, facilitando a execução do crime posteriormente.

Durante a ocorrência, houve troca de tiros entre o jovem e os policiais, e o menor de idade acabou sendo atingido e morreu.

Motivação do crime e investigações

Ainda conforme as investigações, a tentativa de homicídio está relacionada a disputas por pontos de tráfico de drogas na cidade. A polícia apontou que a vítima também tem envolvimento com o tráfico.

Durante o cumprimento dos mandados nesta quinta-feira, um dos suspeitos confessou participação no crime, de acordo com o delegado.

Após as prisões e as buscas realizadas nos endereços ligados aos investigados, a Polícia Civil informou que o inquérito deve ser concluído nos próximos dias.

"Após a conclusão, o caso será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais", afirmou Eduardo Braga.



Nome da operação

O nome Operação Fênix faz referência à ave mitológica que renasce das próprias cinzas. A escolha, segundo a polícia, simboliza o incêndio da viatura e a resposta das forças de segurança diante da tentativa de intimidação das autoridades.

As investigações continuam para identificar se há outros envolvidos no planejamento e execução do crime.

