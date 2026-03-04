MG: casal é preso por furtar PS5

Um casal foi preso nessa terça-feira (3/3) no Bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, após furto de um PlayStation 5 (PS5), alguns jogos, controles e um celular. Ambos os suspeitos tem 20 anos e, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o rapaz detido era vizinho da vítima.

Segundo a PM, ao chegar em casa, na tarde de ontem, a moradora percebeu que as janelas estavam abertas e estranhou. Ao vasculhar a residência, sentiu a falta do PS5 e de outros itens. O marido, então, desconfiou do vizinho.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem fez uma ronda pelo bairro e encontrou o suspeito, que confessou o crime. O jovem afirmou que os itens furtados estavam na casa da namorada e pediu para que ela devolvesse os objetos. Ela, entretanto, informou que desconhecia o conteúdo da mochila deixada em sua residência.

Tentativa de linchamento

Os vizinhos foram em direção ao suspeito para linchá-lo e ele teve que se abrigar atrás de uma caixa d’água. Tanto ele quanto a sua namorada foram presos em flagrante pela PMMG e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a PC, o casal foi ouvido nesta quarta-feira (4/3). A mulher assinou o termo de comparecimento à Justiça e foi liberada. O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de furto e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro