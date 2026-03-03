Assine
PRISÃO

Agentes públicos são presos em operação que investiga furto de cargas em MG

Três investigadores e um escrivão ligados à Polícia Civil foram presos pela Operação Carga Pesada, conduzida pelo MPMG

AP
Alice Pimenta*
03/03/2026 16:24 - atualizado em 03/03/2026 16:25

Operação Carga Pesada investiga furto de cargas, desvios patrimoniais e adulteração de veículos
Operação Carga Pesada investiga furto de cargas, desvios patrimoniais e adulteração de veículos

Três investigadores e um escrivão lotados no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) foram presos na manhã desta terça-feira (3/3), pela “Operação Carga Pesada”.

Quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão foram cumpridos, nessa segunda fase da operação, em Belo Horizonte (MG) e Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana. 

 

Uma organização criminosa supostamente formada por agentes públicos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ligada ao roubo e furto de cargas, vem sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo o MPMG, há indícios de que os investigados praticaram crimes contra a administração pública, mediante o recebimento de vantagens indevidas de integrantes de organização criminosa denunciados na primeira fase da operação. 

A operação está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Patos de Minas), do MPMG, em atuação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais e a Corregedoria da Polícia Civil.

O grupo investigado na fase inicial da operação é apontado como responsável por crimes como roubo e furto de cargas, desvios patrimoniais e adulteração de veículos. 

Leia Mais

 

Em junho do ano passado, a primeira fase da operação cumpriu 25 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão nos municípios mineiros de Patrocínio, Uberaba, Ibiá e Alfenas e também em Caruaru (PE) e Itaitinga (CE).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a operação foi coordenada pelo Ministério Público, com apoio das polícias Civil e Militar. Em relação à situação dos servidores públicos envolvidos, a corporação ainda não se posicionou. O espaço segue aberto

