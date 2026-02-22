Homem é preso na BR-116 com carga de eletrônicos e vapes sem nota fiscal

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desse sábado (21/2) suspeito de transportar mercadorias ilegais na BR-116, em Engenheiro Caldas (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a abordagem ocorreu por volta das 15h30, no km 441 da rodovia, durante uma operação de combate ao contrabando e descaminho. Os militares receberam informações de que um veículo transportava carga ilícita oriunda de Guarulhos (SP).

Durante as buscas, foram localizados diversos produtos sem nota fiscal, entre eles celulares, eletrônicos e canetas utilizadas em procedimentos estéticos com finalidade emagrecedora.

O motorista informou que recebeu a carga de um taxista em Guarulhos e que receberia cerca de R$ 200 por cada caixa transportada.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares, juntamente com o material apreendido.

Material apreendido