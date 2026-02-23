Receita apreende carga de R$ 1 milhão em eletrônicos em rodovia federal

Uma operação da Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em eletrônicos e produtos importados na tarde de sexta-feira (20/2), na BR-153, próximo a Frutal (MG), no Triângulo. Dois homens foram presos em flagrante.

A ação contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv). Segundo a Receita, o veículo foi abordado por atitude suspeita. Durante a vistoria, os agentes encontraram 200 aparelhos iPhone escondidos na lataria do automóvel, numa tentativa de evitar a fiscalização.

Além dos celulares, foram apreendidos:

2 iPads

5 AirPods

3 aparelhos Poco X7 Pro

3 aparelhos Redmi Note 15

10 perfumes

4 garrafas de vinho importado

1 Hyundai Creta

O valor estimado da carga é de aproximadamente R$ 1 milhão.

Os dois suspeitos foram levados, junto com o material apreendido, para a delegacia responsável pelos procedimentos legais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Receita Federal, a operação faz parte das ações de combate ao contrabando e ao descaminho, crimes que causam prejuízos à economia e à arrecadação de impostos.