CONTRABANDO

Receita apreende carga de R$ 1 milhão em eletrônicos em rodovia federal

iPhones estavam escondidos na lataria de carro abordado; dois homens foram presos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/02/2026 09:58

Os agentes encontraram 200 aparelhos iPhone escondidos na lataria do automóvel
Os agentes encontraram 200 aparelhos iPhone escondidos na lataria do automóvel

Uma operação da Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em eletrônicos e produtos importados na tarde de sexta-feira (20/2), na BR-153, próximo a Frutal (MG), no Triângulo. Dois homens foram presos em flagrante.

A ação contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv). Segundo a Receita, o veículo foi abordado por atitude suspeita. Durante a vistoria, os agentes encontraram 200 aparelhos iPhone escondidos na lataria do automóvel, numa tentativa de evitar a fiscalização.

Além dos celulares, foram apreendidos:

  • 2 iPads
  • 5 AirPods
  • 3 aparelhos Poco X7 Pro
  • 3 aparelhos Redmi Note 15
  • 10 perfumes
  • 4 garrafas de vinho importado
  • 1 Hyundai Creta

O valor estimado da carga é de aproximadamente R$ 1 milhão.

Os dois suspeitos foram levados, junto com o material apreendido, para a delegacia responsável pelos procedimentos legais.

Segundo a Receita Federal, a operação faz parte das ações de combate ao contrabando e ao descaminho, crimes que causam prejuízos à economia e à arrecadação de impostos.

