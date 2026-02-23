Receita apreende carga de R$ 1 milhão em eletrônicos em rodovia federal
iPhones estavam escondidos na lataria de carro abordado; dois homens foram presos
Uma operação da Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em eletrônicos e produtos importados na tarde de sexta-feira (20/2), na BR-153, próximo a Frutal (MG), no Triângulo. Dois homens foram presos em flagrante.
A ação contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv). Segundo a Receita, o veículo foi abordado por atitude suspeita. Durante a vistoria, os agentes encontraram 200 aparelhos iPhone escondidos na lataria do automóvel, numa tentativa de evitar a fiscalização.
Além dos celulares, foram apreendidos:
- 2 iPads
- 5 AirPods
- 3 aparelhos Poco X7 Pro
- 3 aparelhos Redmi Note 15
- 10 perfumes
- 4 garrafas de vinho importado
- 1 Hyundai Creta
O valor estimado da carga é de aproximadamente R$ 1 milhão.
Os dois suspeitos foram levados, junto com o material apreendido, para a delegacia responsável pelos procedimentos legais.
Segundo a Receita Federal, a operação faz parte das ações de combate ao contrabando e ao descaminho, crimes que causam prejuízos à economia e à arrecadação de impostos.