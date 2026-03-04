Idoso é furtado por mulher que lhe ofereceu ajuda na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 92 anos, teve dinheiro e compras de supermercado furtados por uma mulher, de 46, que ofereceu ajuda para ele na rua, no centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu nessa terça-feira (3/3). A autora foi encaminhada à delegacia.

A vítima relatou à Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), que havia saído de sua residência para fazer um saque bancário no valor de R$ 1.000. Em seguida, foi a um supermercado, onde gastou aproximadamente R$ 200 em compras.

No retorno para casa, a mulher apareceu, oferecendo ajuda para carregar as compras. O homem aceitou, mas durante o trajeto ela se aproveitou da situação, colocou a mão no bolso dele e pegou a sua carteira, em que estavam seus documentos e o valor restante do dinheiro retirado do banco.

Ao perceber a situação, o idoso ainda tentou segurar a autora pelo braço, mas se desequilibrou e caiu no chão. Ele teve ferimentos leves no joelho. A mulher fugiu em seguida levando os pertences da vítima.

Imagens de câmeras de segurança da rua comprovaram a versão do homem, e auxiliaram nas diligências. A autora foi localizada em sua própria casa. Com ela foram recuperados parte dos itens subtraídos, a saber, um chinelo e uma bolsa térmica azul. Ela foi encaminhada a uma delegacia da cidade.