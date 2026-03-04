Assine
REGIÃO METROPOLITANA

Idoso é furtado por mulher que lhe ofereceu ajuda na Grande BH

Homem carregava compras de supermercado, quando a suspeita ofereceu ajuda para carregar as sacolas

04/03/2026 16:48

PM foi acionada e localizou a suspeita na casa dela, onde foi presa e encaminhada para a delegacia
PM foi acionada e prendeu a suspeita na casa dela crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um idoso, de 92 anos, teve dinheiro e compras de supermercado furtados por uma mulher, de 46, que ofereceu ajuda para ele na rua, no centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu nessa terça-feira (3/3). A autora foi encaminhada à delegacia.

A vítima relatou à Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), que havia saído de sua residência para fazer um saque bancário no valor de R$ 1.000. Em seguida, foi a um supermercado, onde gastou aproximadamente R$ 200 em compras.

No retorno para casa, a mulher apareceu, oferecendo ajuda para carregar as compras. O homem aceitou, mas durante o trajeto ela se aproveitou da situação, colocou a mão no bolso dele e pegou a sua carteira, em que estavam seus documentos e o valor restante do dinheiro retirado do banco. 

Ao perceber a situação, o idoso ainda tentou segurar a autora pelo braço, mas se desequilibrou e caiu no chão. Ele teve ferimentos leves no joelho. A mulher fugiu em seguida levando os pertences da vítima.

Imagens de câmeras de segurança da rua comprovaram a versão do homem, e auxiliaram nas diligências. A autora foi localizada em sua própria casa. Com ela foram recuperados parte dos itens subtraídos, a saber, um chinelo e uma bolsa térmica azul. Ela foi encaminhada a uma delegacia da cidade. 

