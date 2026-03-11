Medo volta a Juiz de Fora com novo alerta de chuvas intensas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Após a tragédia em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, que resultou na morte de 65 pessoas e pouco mais de 8,8 mil desabrigadas ou desalojadas, chove na cidade na noite desta quarta-feira (11/3).

A precipitação é fraca até o momento, porém contínua desde as 17h30. Cerca de duas horas antes, a Defesa Civil comunicou sobre a possibilidade de chuva de forma ininterrupta, colocando o município sob alerta até as 10h desta quinta-feira (12/3).

No fim da tarde, moradores da cidade receberam no celular duas notificações da Defesa Civil intituladas como "alerta severo". A mensagem aponta para o risco de "chuvas intensas com risco de inundação e deslizamentos".

Rapidamente, o assunto pautou as redes sociais e grupos de WhatsApp de notícias da cidade."Que Nossa Senhora nos proteja, porque senão a coisa vai ficar feia", comentou uma moradora. "Meu Deus, não pode ser!", disparou outra.

"É inacreditável! Mal começou a chover e a Rua Professor Lander, no Vitorino Braga, já virou um rio. Bastou uma chuva leve para o caos se instalar", disse outra pessoa em relato enviado a uma página de notícias no Facebook.

"Com vários dias seguidos de precipitação, o solo fica encharcado e saturado, o que facilita o cenário de deslizamento. Fique atento a sinais como estalos no solo, rachaduras em paredes, muros ou no chão", frisou a Defesa Civil do município.

Em caso de sinais de deslizamento iminente, a orientação é evacuar imediatamente a área e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Moradores podem receber alertas de chuvas no celular ao enviar um SMS com o CEP para o número 40199. O serviço não tem custo.