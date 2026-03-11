Assine
ZONA DA MATA

Medo volta a Juiz de Fora com novo alerta de chuvas intensas

Moradores da cidade receberam no celular duas notificações da Defesa Civil intituladas como "alerta severo"

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/03/2026 19:15

Chuva intensa deixa rastro de destruição em Juíz de Fora. Na foto, imóveis atingidos por deslizamento na Rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade, no Bairro Paineiras
Chuva intensa deixa rastro de destruição em Juíz de Fora. Na foto, imóveis atingidos por deslizamento na Rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade, no Bairro Paineiras crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press - 27/02/2026

Após a tragédia em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, que resultou na morte de 65 pessoas e pouco mais de 8,8 mil desabrigadas ou desalojadas, chove na cidade na noite desta quarta-feira (11/3).

A precipitação é fraca até o momento, porém contínua desde as 17h30. Cerca de duas horas antes, a Defesa Civil comunicou sobre a possibilidade de chuva de forma ininterrupta, colocando o município sob alerta até as 10h desta quinta-feira (12/3).

No fim da tarde, moradores da cidade receberam no celular duas notificações da Defesa Civil intituladas como "alerta severo". A mensagem aponta para o risco de "chuvas intensas com risco de inundação e deslizamentos".

Rapidamente, o assunto pautou as redes sociais e grupos de WhatsApp de notícias da cidade."Que Nossa Senhora nos proteja, porque senão a coisa vai ficar feia", comentou uma moradora. "Meu Deus, não pode ser!", disparou outra.

"É inacreditável! Mal começou a chover e a Rua Professor Lander, no Vitorino Braga, já virou um rio. Bastou uma chuva leve para o caos se instalar", disse outra pessoa em relato enviado a uma página de notícias no Facebook. 

"Com vários dias seguidos de precipitação, o solo fica encharcado e saturado, o que facilita o cenário de deslizamento. Fique atento a sinais como estalos no solo, rachaduras em paredes, muros ou no chão", frisou a Defesa Civil do município. 

Em caso de sinais de deslizamento iminente, a orientação é evacuar imediatamente a área e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Moradores podem receber alertas de chuvas no celular ao enviar um SMS com o CEP para o número 40199. O serviço não tem custo.

