Homem é golpeado com facão ao tentar intervir em briga que envolveu o filho

Duas pessoas foram presas acusadas de participação em um homicídio em Poço Fundo (MG), no Sul do estado. Carlos Alberto Frauzino, de 39 anos, foi golpeado com facão durante uma briga no último sábado (7/3) no Bairro Mãe Rainha.

Segundo o boletim de ocorrências, registrado pela Polícia Militar, o homem que morreu, conhecido como Uinhão, teria tentado intervir em uma briga que estava acontecendo em outra casa com a presença do filho dele.

Quando a PM chegou ao local, encontrou a vítima caída na calçada em frente à sua residência, na Rua Ângelo José Scalco, já sem sinais vitais. Ele tinha marcas de golpes de facão na região cervical e torácica.

Uma ambulância compareceu ao local, mas apenas pôde confirmar o óbito. A área foi isolada e a perícia técnica foi acionada. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o homicídio.

Briga em festa motivou agressões

De acordo com a PM, uma festa estava acontecendo em uma residência de esquina no local. O adolescente de 17 anos, filho de Carlos Alberto Frauzino, estava na festa, junto de mais pessoas, onde faziam uso de bebida alcoólica.

Em depoimento para a polícia, o adolescente relatou que se iniciou um desentendimento no local e que a irmã de um conhecido dele estava envolvida. Alguém teria trancado o portão, mantendo os presentes dentro da residência, mas o namorado dessa mulher chutou o portão para tirá-la de lá.

Foi aí que o portão teria atingido a namorada do autor do crime de homicídio, que também estava no local. A briga se intensificou e os presentes teriam trocado agressões.



O adolescente saiu da casa e correu até a residência dele, onde chamou o pai, Carlos Alberto. Ele foi até o imóvel tentar ajudar a terminar com a briga, mas quando percebeu que não conseguiria, retornou para sua residência.



Homem foi morto em frente sua casa

Depois de voltar para casa, Carlos Alberto não imaginava que seria vítima de homicídio. O casal apareceu na frente da residência dele, cada um com um facão, e atingiu um golpe fatal na barriga de Carlos Alberto, que não teve tempo de revidar ou se defender.

A Polícia Militar informou ainda que, durante a ação, o autor também feriu um dos cães da raça pitbull que estava na residência. O animal recebeu cuidados veterinários.

A polícia ouviu testemunhas, pessoas frequentadoras da residência onde começou a briga, que confirmaram o desentendimento inicial por motivo fútil. O perito realizou os trabalhos e apreendeu um facão com vestígios de sangue.

Prisão dos envolvidos

Após o crime, o casal envolvido no homicídio fugiu. A PM fez buscas na casa deles e da mãe do autor, mas não os encontrou. A namorada do autor foi identificada como coautora do crime, apesar de não ter desferido nenhum golpe.

O delegado da Polícia Civil, Eder Neves, pediu a prisão preventiva dos investigados, o qual teve parecer favorável do Ministério Público e deferimento do Poder Judiciário em menos de 48 horas após o crime.

Os dois se apresentaram na delegacia após o período de flagrante e confessaram o crime. Os presos foram encaminhados para o Presídio de Alfenas (MG).



Ainda de acordo com o delegado Eder Neves, as investigações continuam para elucidar por completo os fatos relacionados ao homicídio qualificado. O corpo de Carlos Alberto foi sepultado no Cemitério Municipal de Poço Fundo.

*Iago Almeida / Especial ao EM