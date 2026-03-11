Assine
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

BH: mulher denuncia tentativa de homicídio e estupro no Dia da Mulher

Suspeito está foragido e já possui mandado de prisão, segundo relato da vítima do crime no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 06:13 - atualizado em 11/03/2026 06:55

Bárbara pede ajuda para localizar o suspeito e evitar que outras pessoas sejam vítimas
Bárbara pede ajuda para localizar o suspeito e evitar que outras pessoas sejam vítimas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher denunciou ter sido vítima de uma violenta agressão no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O suspeito do crime está foragido.

Segundo o relato da vítima nas redes sociais, identificada como Bárbara Lana, ela sofreu agressões físicas, incluindo socos no rosto, estrangulamento, além de tentativa de estupro e roubo de dinheiro e celular.

De acordo com a denúncia, o autor seria Flamarion Vieira de Paula, de 45 anos. A vítima afirma que ele tem passagens pela polícia, estaria em regime semiaberto e já teria um mandado de prisão em aberto. Não há informações se eles teriam vínculo afetivo. 

Bárbara pede ajuda para localizar o suspeito e evitar que outras pessoas sejam vítimas. A Polícia Civil foi procurada pela Reportagem, que aguarda resposta.

Informações que possam ajudar na localização do homem podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

