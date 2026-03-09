MG: suspeito de abusar de menino de 12 anos ao oferecer brinquedos é preso
Investigado de 42 anos também teria ofertado doces como forma de atrair a vítima. Prisão aconteceu na zona rural de Montezuma, no Norte de Minas
Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 42 anos na zona rural de Montezuma (MG), no Norte do estado, no último sábado (7/3). Ele é investigado por crime contra a dignidade sexual de um adolescente de 12 anos. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira (9/3) pela Polícia Civil.
As investigações tiveram início após denúncias encaminhadas ao Conselho Tutelar do município, que elaborou relatório apontando indícios de violência sexual e encaminhou o documento às autoridades policiais.
A ação foi coordenada pela equipe da delegacia da Polícia Civil em Rio Pardo de Minas, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça.