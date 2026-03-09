MG: suspeito de abusar de menino de 12 anos ao oferecer brinquedos é preso

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 42 anos na zona rural de Montezuma (MG), no Norte do estado, no último sábado (7/3). Ele é investigado por crime contra a dignidade sexual de um adolescente de 12 anos. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira (9/3) pela Polícia Civil.

"O adolescente relatou ter sido submetido a abusos de forma reiterada, sendo atraído pelo suspeito mediante à oferta de doces e brinquedos. Assim, com base na denúncia e nos elementos investigativos reunidos, a PCMG representou à Justiça pela prisão do investigado", disse a Polícia Civil em comunicado.