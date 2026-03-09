Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Vídeo: carro é 'engolido' por cratera que se abriu no asfalto em Contagem

Copasa confirmou vazamento de água na via e agendou manutenção para a manhã desta terça-feira (10/3). Caso aconteceu no Bairro Pedra Azul

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
09/03/2026 23:02

compartilhe

SIGA
x
Veículo foi retirado do buraco após acionamento de um segundo serviço de guincho
Veículo foi retirado do buraco após acionamento de um segundo serviço de guincho crédito: Redes sociais/Reprodução

Um Jeep Renegade ficou preso dentro de uma cratera que se abriu na Rua Coronel Lauro Pires, no Bairro Pedra Azul, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (9/3). Veja o vídeo: 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um serviço de guincho foi acionado, mas a situação ficou ainda pior. Ao tentar fazer o reboque, o buraco aumentou e o carro, que estava parcialmente dentro da cratera, foi completamente “engolido”. A retirada do automóvel só foi possível com o acionamento de um segundo veículo de guincho.

Leia Mais

O episódio foi registrado em vídeo e divulgado por moradores nas redes sociais, que relataram um vazamento de água na via desde a última sexta-feira (6/3). Procurada pela reportagem, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) confirmou o dano na rede de água da rua. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Equipes da Companhia foram ao local e adotaram todas as providências necessárias para controlar a situação. Ninguém se feriu na ocorrência. O veículo atingido já foi retirado. A Copasa solicita que a população evite se aproximar do local, por questões de segurança", informou a companhia, acrescentando que a manutenção na rede será realizada na manhã desta terça-feira (10/3). 

Tópicos relacionados:

asfalto carro contagem cratera

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay