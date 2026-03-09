Vídeo: carro é 'engolido' por cratera que se abriu no asfalto em Contagem

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um Jeep Renegade ficou preso dentro de uma cratera que se abriu na Rua Coronel Lauro Pires, no Bairro Pedra Azul, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (9/3). Veja o vídeo:

Um serviço de guincho foi acionado, mas a situação ficou ainda pior. Ao tentar fazer o reboque, o buraco aumentou e o carro, que estava parcialmente dentro da cratera, foi completamente “engolido”. A retirada do automóvel só foi possível com o acionamento de um segundo veículo de guincho.

O episódio foi registrado em vídeo e divulgado por moradores nas redes sociais, que relataram um vazamento de água na via desde a última sexta-feira (6/3). Procurada pela reportagem, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) confirmou o dano na rede de água da rua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Equipes da Companhia foram ao local e adotaram todas as providências necessárias para controlar a situação. Ninguém se feriu na ocorrência. O veículo atingido já foi retirado. A Copasa solicita que a população evite se aproximar do local, por questões de segurança", informou a companhia, acrescentando que a manutenção na rede será realizada na manhã desta ça-feira (10/3).