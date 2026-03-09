Assine
INUSITADO

Em Coromandel, rapaz furta ambulância em pronto-socorro e acaba preso

Antes de furtar o veículo, o suspeito havia recebido atendimento em pronto-socorro municipal de cidade do interior de Minas

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
09/03/2026 21:26 - atualizado em 09/03/2026 21:33

Jovem furta ambulância do Samu, foge em alta velocidade e colide em muro
Jovem furta ambulância do Samu, foge em alta velocidade e colide em muro

Um jovem de 18 anos foi preso após furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no pronto-socorro municipal de Coromandel, no Alto Paranaíba, na madrugada desse domingo (9/3). Ele fugiu em alta velocidade depois de bater contra o muro de uma residência.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o furto ocorreu depois dele receber atendimento no pronto-socorro devido a ferimentos no nariz, na boca e marcas no tórax, supostos resultados de autoagressão.

A ambulância furtada foi localizada por uma equipe da PM no final da Rua Santa Isabel, esquina com a Avenida Pedro Caixeta de Carvalho, Bairro Brasil Novo.

Ainda conforme a PM, a colisão causou danos ao imóvel e na parte frontal do veículo.

O suspeito foi localizado e preso pela PM na varanda de uma casa, supostamente tentando se esconder. Ele foi novamente encaminhado para o pronto-socorro municipal e, em seguida, para Delegacia de Polícia Civil de Coromandel.

