ATENTADO

Vídeo: idoso tenta matar ex-namorada no Dia Internacional das Mulheres

Depois de atirar contra a vítima, o homem de 71 anos se matou; a mulher sobreviveu porque atirador errou quase todos os disparos

09/03/2026 19:55

Vídeo: idoso tenta matar ex-namorada no Dia Internacional das Mulheres

Uma mulher de 27 anos sobreviveu após ser baleada pelo ex-namorado na manhã deste domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, em Uberlândia. Após atirar contra a vítima, o homem, de 71 anos, se matou. Um vídeo mostra o ataque a mulher.

Ela foi atingida por um disparo no ombro e ainda foi ferida de raspão por outro tiro. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde passou por cirurgia. O estado de saúde é estável e ela se recupera dos ferimentos.

Uma câmera de segurança mostrou que a mulher estava dentro do carro, saindo de uma garagem, quando foi abordada pelo idoso, que atirou diversas vezes à queima-roupa. Ele errou quase todos os disparos. Enquanto a mulher tenta se desvencilhar do ex, não consegue controlar o carro, que segue de ré até a calçada oposta.

Após o atentado, o autor atirou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser levado para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital privado, mas não resistiu ao ferimento.

Familiares disseram à polícia que a vítima é empresária e manteve um relacionamento com o homem, que teria apresentado um comportamento considerado tóxico durante a relação. O término teria ocorrido justamente por causa dessas atitudes. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e vinha fazendo ameaças à ex-companheira.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio e segue sendo apurado pelas autoridades.

