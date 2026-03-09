Vítima de feminicídio enterrada na Grande BH reitera triste realidade em MG

“Mais uma mulher, onde vamos parar?”. A indignação foi manifestada nesta segunda-feira (9/3) por Cláudia Márcia durante o velório da amiga Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, morta no Dia Internacional da Mulher (8/3) pelo companheiro, Jhonatas Douglas de Oliveira, de 36, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O questionamento é um retrato da repulsa frente aos casos recorrentes de feminicídio. Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), entre 2019 e 2025, ao menos 2.576 mulheres foram vítimas de feminicídio consumado ou tentado no estado. Somente em neste ano, o número já chega a 25.

De acordo com os registros oficiais, nos últimos sete anos 2.576 mulheres foram vítimas de feminicídio em Minas. No pódio da série histórica aparece o ano de 2024, com 417 casos, sendo 248 tentativas e 169 assassinatos. Em seguida vem 2025, com 384 (177 consumados e 207 tentados), e 2019, com 375 (149 consumados e 226 tentativas). O levantamento é consolidado a partir de registros policiais.

O cenário segue assustador em 2026. Dados mostram que, apenas em janeiro, foram registrados 25 casos, sendo 11 mortes e 14 tentativas. Os números indicam que a violência está atingindo níveis extremos dentro das relações. A Sejusp-MG informou que os dados de fevereiro serão divulgados a partir da segunda quinzena deste mês.

"Basta!"

Cláudia Márcia é amiga de toda a família de Mariana e a conhecia desde a infância. No velório ela relembrou o domingo, Dia Internacional da Mulher, e apontou que o dia que deveria ser marcado por celebrações será lembrado como mais uma tragédia. “Daqui a pouco nós não teremos nenhuma mulher no mundo por causa dessa violência. Precisamos dar um basta nisso“, desabafou. Coroas de flores brancas também foram usadas para homenagear a vítima.

Letícia do Santos, irmã de Mariana, utilizou uma camiseta em homenagem à vítima e pediu por justiça. “Mariana não é a primeira nem vai ser a última. Ele matou minha irmã e tirou a mãe de três crianças. Estou com a minha sobrinha desconsolada falando que não sabe viver sem a mãe dela. Ele não matou só a Mariana, matou cada um que está aqui, o pedacinho de cada um que está aqui morreu junto com ela”, afirmou.

Relembre o caso

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por volta das 5h30 do domingo para uma ocorrência em uma residência na Rua China, no Bairro Baronesa, em Santa Luzia, na Grande BH. No local, encontraram Mariana no quarto do casal, desacordada e com vários ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo no pescoço. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas e confirmaram a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil constatou que a mulher apresentava mais de 30 perfurações provocadas por faca.

Três filhos da vítima estavam na casa no momento do crime: um menino de 10 anos, uma menina de 8, ambos de um relacionamento anterior, e uma criança de 5 anos, filha do suspeito. Conforme a polícia, o filho mais velho presenciou o ataque, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda.

Jhonatas Douglas de Oliveira foi preso ontem e ouvido por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios da Polícia Civil do município, onde teve o flagrante ratificado pelo crime de feminicídio. Ainda segundo a corporação, também foi feita a conversão da prisão para preventiva. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, em que ficará à disposição da Justiça. Ele possui três passagens pelo sistema prisional mineiro entre 2012 e 2019.

Feminicídio em Minas

2019 - 375 (149 consumados e 226 tentados)

2020 - 341 (151 consumados e 190 tentados)

2021 - 335 (154 consumados e 181 tentados)

2022 - 370 (176 consumados e 194 tentados)

2023 - 354 (186 consumados e 168 tentados)

2024 - 417 (169 consumados e 248 tentados)

2025 - 384 (177 consumados e 207 tentados)

2026 - 25 até janeiro

Fonte: Sejusp-MG

