Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Mulher morta na frente do filho de 10 anos será velada nesta segunda (9)

Criança ligou para a PM e pediu ajuda a vizinhos após o ataque ocorrido dentro da casa da família, em Santa Luzia. Crime ocorreu no Dia Internacional da Mulher

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
09/03/2026 07:32

compartilhe

SIGA
x
Mariana Camila de Oliveira Santos foi assassinada a facadas dentro da própria casa
Mariana Camila de Oliveira Santos foi assassinada a facadas dentro da própria casa crédito: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, vítima de feminicídio, será velado nesta segunda-feira (9/3), das 14h30 às 16h30, na Capela Amor do Cemitério Belo Vale, no bairro Belo Vale, em Santa Luzia (MG), na Grande BH. A mulher foi assassinada a facadas dentro da própria casa na madrugada de domingo (8/3). O principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 33 anos, que fugiu após o ataque e é procurado pela polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares foram acionados por volta das 5h30 para uma ocorrência em uma residência na Rua China, no bairro Baronesa. No local, encontraram Mariana no quarto do casal, desacordada e com vários ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo no pescoço.

Leia Mais

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas e confirmaram a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil constatou que a mulher apresentava mais de 30 perfurações provocadas por faca.

Três filhos da vítima estavam na casa no momento do crime: um menino de 10 anos, uma menina de 8  ambos de um relacionamento anterior  e uma criança de 5 anos, filha do suspeito. Conforme a polícia, o filho mais velho presenciou o ataque, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o crime, o homem fugiu e ainda não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo de Mariana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Tópicos relacionados:

femicidio grande-bh minas-gerias policia santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay