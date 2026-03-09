Mulher morta na frente do filho de 10 anos será velada nesta segunda (9)

O corpo de Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, vítima de feminicídio, será velado nesta segunda-feira (9/3), das 14h30 às 16h30, na Capela Amor do Cemitério Belo Vale, no bairro Belo Vale, em Santa Luzia (MG), na Grande BH. A mulher foi assassinada a facadas dentro da própria casa na madrugada de domingo (8/3). O principal suspeito do crime é o companheiro dela, de 33 anos, que fugiu após o ataque e é procurado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares foram acionados por volta das 5h30 para uma ocorrência em uma residência na Rua China, no bairro Baronesa. No local, encontraram Mariana no quarto do casal, desacordada e com vários ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo no pescoço.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamadas e confirmaram a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil constatou que a mulher apresentava mais de 30 perfurações provocadas por faca.

Três filhos da vítima estavam na casa no momento do crime: um menino de 10 anos, uma menina de 8 ambos de um relacionamento anterior e uma criança de 5 anos, filha do suspeito. Conforme a polícia, o filho mais velho presenciou o ataque, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda.

Após o crime, o homem fugiu e ainda não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo de Mariana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).