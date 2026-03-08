Filho de 10 anos liga para PM após mãe ser vítima de feminicídio

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Uma mulher de 30 anos, identificada como Mariana Camila de Oliveira Santos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa na madrugada deste domingo (8/3), no Bairro Baronesa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 33, que fugiu logo após o ataque e segue sendo procurado.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o chamado foi registrado por volta das 5h30, em uma casa localizada na Rua China. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a vítima no quarto do casal, já desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo no pescoço.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local e confirmaram a morte da mulher. Segundo a perícia, a vítima apresentava mais de 30 perfurações provocadas por faca.

Três filhos da mulher estavam na residência no momento do crime: um menino de 10 anos, uma menina de 8, ambos de um relacionamento anterior, e uma criança de 5, filha do suspeito. Ainda conforme a polícia, o filho mais velho presenciou o ataque, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho em busca de ajuda.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

* A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda atualizações.