VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Filho de 10 anos liga para PM após mãe ser vítima de feminicídio

Crime ocorreu neste domingo (8/3), em cidade da Grande BH. Os três filhos da vítima, que levou mais de 30 facadas, estavam na residência no momento da agressão

Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
08/03/2026 13:27

Mariana Camila de Oliveira Santos foi assassinada a facadas dentro da própria casa
Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; companheiro é o principal suspeito crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 30 anos, identificada como Mariana Camila de Oliveira Santos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa na madrugada deste domingo (8/3), no Bairro Baronesa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 33, que fugiu logo após o ataque e segue sendo procurado. 

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o chamado foi registrado por volta das 5h30, em uma casa localizada na Rua China. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a vítima no quarto do casal, já desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo no pescoço. 

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local e confirmaram a morte da mulher. Segundo a perícia, a vítima apresentava mais de 30 perfurações provocadas por faca.

Três filhos da mulher estavam na residência no momento do crime: um menino de 10 anos, uma menina de 8, ambos de um relacionamento anterior, e uma criança de 5, filha do suspeito. Ainda conforme a polícia, o filho mais velho presenciou o ataque, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho em busca de ajuda.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). 

* A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda atualizações. 

