Homem que matou namorada e deixou corpo na BR-040 é condenado

Cristiano Jahel Leal foi condenado a 36 anos e dois meses de prisão por matar a namorada e deixar o corpo às margens da BR-040. A decisão foi tomada pelo 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira (5/3).

O Conselho de Sentença considerou o réu culpado por feminicídio, ocultação de cadáver e direção sob efeito de bebida alcoólica. Ao estabelecer a sentença, o juiz determinou que o homem cumpra a pena em regime fechado. Ele está preso desde dezembro de 2024.

Os depoimentos das testemunhas no julgamento descreveram um relacionamento conturbado entre o réu e a vítima, marcado por violência física, verbal e psicológica.

Segundo as testemunhas, a vítima era constantemente agredida pelo acusado, que destruía seus celulares, apropriava-se de seu dinheiro e a humilhava. O réu também era usuário de drogas, fato que levou a vítima a consumir álcool e entorpecentes durante o relacionamento. Foram relatados, no júri, episódios de coronhadas, mordidas, socos, tapas e abusos sexuais.

Em sua defesa, o réu negou ter atirado na sua então namorada e afirmou que ela teria sido atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros no Aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de BH, enquanto eles compravam drogas.

Ele afirmou que colocou a vítima no carro para levá-la a um hospital, mas percebeu que ela já estava morta e, com medo de retaliações de familiares, optou por deixar o corpo na BR-040, em Esmeraldas (MG), na Grande BH. O réu negou ainda ter agredido a namorada anteriormente ou destruído seus aparelhos de telefone.

A defesa de Cristiano foi procurada pela reportagem do Estado de Minas e preferiu não se posicionar: “Reafirmo minha confiança na justiça e prefiro me manifestar somente nos autos do processo”, disse a advogada.



O caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a vítima estava na casa da irmã em Santa Luzia (MG) quando fez uma chamada de vídeo para o réu e, em seguida, pediu um carro por aplicativo para ir até a casa dele no bairro Santa Maria, em BH. O crime foi cometido dois dias depois, na manhã de 27 de dezembro de 2024.

Após o feminicídio, o homem colocou o corpo da companheira no interior do carro e se deslocou até a altura do km 501 da BR-040, onde abandonou o corpo no acostamento.

A denúncia narra que o homem dirigiu até a casa do irmão, no bairro Santa Maria, trocou de carro na tentativa de não ser localizado e fugiu. O veículo com o qual ele fugiu foi localizado por policiais militares em Governador Valadares (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No momento da abordagem, Cristiano apresentava sinais de embriaguez. O teste do etilômetro apresentou resultado de 0,74 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando que ele havia bebido.

