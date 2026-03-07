Assine
HOMÍCIDIO PASSIONAL

Professor é assassinado a facadas em Brasília de Minas

Principal suspeito do crime é um médico da cidade do Norte de Minas, que está sendo procurado, segundo a PM e parentes da vítima

Luiz Ribeiro
Luiz Ribeiro
Repórter
07/03/2026 13:59

Professor Diego Jean Pierre, de 36 anos, foi assassinado a facadas dentro de sua própria casa, no Bairro Araújo, em Brasília de Minas
Professor Diego Jean Pierre, de 36 anos, foi assassinado a facadas dentro de sua própria casa, no Bairro Araújo, em Brasília de Minas crédito: Álbum de família/Reprodução

A morte do professor Diego Jean Pierre Ferreira de Moura, de 36 anos, em Brasília de Minas, no Norte de Minas, está sendo investigada pela polícia. O corpo dele foi encontrado com marcas de perfuração por faca, na tarde dessa sexta-feira (6/3), em sua própria casa, no Bairro Araújo.

Conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e de uma parente do professor, o principal suspeito do assassinato é um médico recém-formado da cidade.

A PM informou que, neste sábado (7/3), por volta das 10h, foi preso um suspeito de envolvimento no crime, mas o principal suspeito continua sendo procurado.

O crime causou grande repercussão no município de 33.025 habitantes. De acordo com a Polícia Militar, o homicídio tem motivos passionais – o autor teria cometido o assassinato por causa de ciúmes da vítima.

Diego Jean morava sozinho. Ainda segundo informações da PM, ele sofreu 12 facadas. Uma delas  atingiu a vítima na altura do peito, provocando sua morte imediata.

O homicídio foi descoberto por uma amiga do professor, que não conseguiu contato com ele e acionou a PM.

O corpo de Diego Jean está sendo velado neste sábado, no Memorial Bom Pastor, em Brasília de Minas. O sepultamento está marcado as 15h de hoje, no Cemitério Municipal da cidade.

