Mulheres ocupam o Centro de BH no 8 de março contra feminicídio
Manifestação reuniu dezenas na Praça Raul Soares e seguiu em marcha com faixas, música e palavras de ordem
Dezenas de mulheres ocuparam a Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (8/3), para marcar o Dia Internacional de Luta das Mulheres com um protesto em defesa da vida das mulheres e contra o avanço da violência de gênero.
Com faixas, palavras de ordem, música e intervenções artísticas, o ato reuniu movimentos feministas, coletivos populares e lideranças políticas, transformando o espaço em um grande ponto de encontro para denunciar o feminicídio e cobrar políticas públicas.
O protesto começou por volta de 9h, com concentração na praça. A programação incluiu apresentações culturais e falas de ativistas, antes de as manifestantes seguirem em marcha pela Avenida Amazonas. Entre os cartazes erguidos pelas participantes estavam frases como “Parem de nos matar”, “Nenhuma morte esquecida” e “Criança não é mãe e nem esposa”, mensagens que sintetizam algumas das principais pautas do movimento neste ano.
Além da denúncia da violência de gênero, a mobilização também incorporou críticas às políticas do governo de Romeu Zema (Novo). Durante o ato, manifestantes entoaram gritos de “Fora Zema”, em referência a críticas de movimentos sociais à condução de políticas públicas no estado.
Entre as participantes estava Paula Dornelas, integrante da Ocupação Tina Martins, movimento conhecido pela atuação em defesa de mulheres em situação de violência. Para ela, a presença nas ruas continua sendo um instrumento fundamental de pressão social. “A gente está aqui porque cada número de feminicídio tem um rosto, uma história. Quando ocupamos as ruas, lembramos que nenhuma dessas mortes pode ser tratada como estatística. É sobre exigir que o poder público leve a sério a vida das mulheres”, afirmou.
A advogada Cristiane Lara viajou do interior de Minas Gerais para participar do protesto na capital. Segundo ela, a mobilização do 8 de março tem um peso histórico na conquista de direitos. “Muita gente acha que protesto não muda nada, mas muda. Foi com mobilização que conseguimos avanços importantes. A própria Lei Maria da Penha nasceu de uma luta longa de mulheres que não aceitaram o silêncio diante da violência”, disse.
O ato contou ainda com a presença das deputadas federais Célia Xakriabá e Duda Salabert (PDT), que se juntaram à caminhada e conversaram com manifestantes durante a concentração.
Durante o trajeto da marcha, houve um breve momento de tensão com a Polícia Militar. Na Avenida Amazonas, na altura da esquina com a Rua Santa Catarina, policiais tentaram limitar a passagem das manifestantes caso uma faixa da via não fosse liberada para o tráfego de veículos. Depois de alguns minutos de discussão entre organizadoras do ato e os agentes, a situação foi contornada e o grupo seguiu em frente.
A mobilização em Belo Horizonte faz parte de uma série de atos realizados em diversas cidades do país neste domingo, em um contexto marcado pelo aumento dos casos de feminicídio e pela cobrança de políticas públicas mais efetivas de proteção às mulheres.