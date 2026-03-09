Boletim de Ocorrência on-line em Minas: entenda como fazer o seu

Registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) ficou mais simples para situações do dia a dia, como perda de documentos, ser vítima de um furto ou se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas.

Criado para otimizar o atendimento ao cidadão, o procedimento pode ser feito totalmente on-line por meio da delegacia virtual, que funciona 24 horas por dia, economizando tempo e evitando o deslocamento até uma unidade policial.

No entanto, nem todos os acontecimentos podem ser registrados digitalmente, sendo fundamental saber quais casos exigem o comparecimento a uma delegacia.

Quais ocorrências podem ser registradas online?

A plataforma online é destinada a crimes de menor potencial ofensivo e situações que não envolvem violência. Furto e roubo são crimes diferentes, e enquanto o furto acontece quando algo é levado sem que a vítima perceba ou sem qualquer tipo de ameaça, o roubo envolve violência ou grave ameaça.

Veja os principais casos aceitos pela Delegacia Virtual de Minas:

Perda de documentos e objetos: como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito e celulares, caso o valor não exceda dez salários mínimos.

Furto simples: quando um bem é subtraído sem violência ou ameaça direta e o autor for desconhecido. Caso a vítima saiba quem é o suspeito, deve procurar uma delegacia presencialmente.

Acidente de trânsito sem vítimas: apenas com danos materiais aos veículos.

Desaparecimento de pessoa: o registro pode ser o primeiro passo para iniciar as buscas.

Localização de desaparecido: para informar que a pessoa foi encontrada.

Dano simples: quando há destruição ou deterioração de um bem alheio, sem violência.

Estelionato: para registrar golpes pela internet , clonagem de aplicativos e outras fraudes.

Pichação: quando há dano ao patrimônio por pichação.

Violência doméstica: inclui ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Guia para fazer seu B.O. online

O processo leva poucos minutos. O primeiro passo é acessar o site oficial da delegacia virtual da Polícia Civil de Minas Gerais em que, já na página inicial, você encontrará uma lista com as opções de ocorrências disponíveis para registro online.

Após selecionar o tipo de ocorrência, o sistema solicitará o preenchimento de um formulário detalhado, no qual é preciso informar seus dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço, além de narrar com o máximo de detalhes o que aconteceu, incluindo data, hora e local do fato. O registro pode ser feito em até 30 dias após o ocorrido.

Depois de preencher todas as informações e revisar os dados, basta enviar a solicitação. Após cerca de 15 minutos, é enviado um número de protocolo (Registro de Eventos de Defesa Social - Reds) para acompanhamento. A equipe técnica da delegacia virtual realiza a triagem em um período de 45 a 60 minutos e, se tudo estiver correto, o boletim oficial será enviado para o seu e-mail.

O documento recebido por e-mail tem a mesma validade legal de um boletim registrado presencialmente e pode ser usado para solicitar a segunda via de documentos, acionar o seguro ou para outras finalidades que exijam a comprovação oficial do fato.

