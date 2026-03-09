Homem apanha de seis depois acusado de bater em mulher em Patos de Minas

Um homem de 22 anos foi socorrido na madrugada deste domingo (8/3) após ser agredido por várias pessoas em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido atacado por populares após agredir uma mulher e praticar atos obscenos em via pública.



A ocorrência foi registrada na Rua Nito de Deus Vieira, no Bairro Caiçaras. Quando os policiais chegaram ao local, a mulher envolvida na confusão já não estava mais. Os agentes foram informados de que ela saiu em um carro branco com outras duas pessoas. O suspeito de ter atacado a mulher e ter feito gestos obscenos também havia fugido.

Durante rastreamentos, os militares localizaram o homem. Ele estava ferido, com cortes na cabeça e inchaço no pulso esquerdo.



À polícia, o suspeito contou que estava em um bar e discutiu com uma mulher e o companheiro dela. Segundo ele, seis homens o agrediram com garrafas de vidro.



Os policiais constataram que ele tinha sinais de embriaguez. Ele também admitiu ter consumido álcool e drogas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o rapaz para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Até o momento, os autores das agressões não foram identificados.