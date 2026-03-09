Assine
overlay
Início Gerais
Quase foi linchado

Homem apanha de seis depois acusado de bater em mulher em Patos de Minas

Suspeito teria só não brigado e agredido mulher como feito gestos obscenos para ela dentro de um bar. Homem apresentou sinais de embriaguez

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
09/03/2026 19:44

compartilhe

SIGA
x
Homem apanha de seis depois acusado de bater em mulher em Patos de Minas
Homem apanha de seis depois acusado de bater em mulher em Patos de Minas crédito: Divulgação/Santa Casa de Misericórdia

Um homem de 22 anos foi socorrido na madrugada deste domingo (8/3) após ser agredido por várias pessoas em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido atacado por populares após agredir uma mulher e praticar atos obscenos em via pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ocorrência foi registrada na Rua Nito de Deus Vieira, no Bairro Caiçaras. Quando os policiais chegaram ao local, a mulher envolvida na confusão já não estava mais. Os agentes foram informados de que ela saiu em um carro branco com outras duas pessoas. O suspeito de ter atacado a mulher e ter feito gestos obscenos também havia fugido.

Leia Mais

Durante rastreamentos, os militares localizaram o homem. Ele estava ferido, com cortes na cabeça e inchaço no pulso esquerdo.

À polícia, o suspeito contou que estava em um bar e discutiu com uma mulher e o companheiro dela. Segundo ele, seis homens o agrediram com garrafas de vidro.

Os policiais constataram que ele tinha sinais de embriaguez. Ele também admitiu ter consumido álcool e drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o rapaz para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Até o momento, os autores das agressões não foram identificados.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba ato-obsceno briga-de-bar minas-gerias patos-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay