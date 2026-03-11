Homem com extensa ficha e autor de homicídio morre em confronto com a PM

Um jovem de 21 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar na tarde dessa terça-feira (10/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, o homem, conhecido pelo apelido de “Monstrinho”, era apontado como suspeito de um homicídio ocorrido no último sábado (7/3) e estaria armado no Bairro Santa Quitéria.

Informações repassadas pelo serviço de inteligência levaram as equipes policiais até o local indicado, uma área de difícil acesso. Devido às condições do terreno, os militares precisaram caminhar cerca de três quilômetros por uma área de mata para chegar até o ponto onde o suspeito estava.

Durante a operação, os policiais permaneceram cerca de três horas em observação e viram dois homens entrando e saindo de um imóvel portando armas de fogo.

Quando os militares tentaram realizar a abordagem, o suspeito teria desobedecido à ordem para largar a arma e disparado contra os policiais. Houve troca de tiros, e o jovem foi baleado.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital 25 de Maio, mas morreu em decorrência dos ferimentos. O outro homem que estava no local conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Durante as buscas na região, a perícia da Polícia Civil, com apoio de cães farejadores, encontrou em um bananal uma sacola com uma barra e 83 buchas de maconha, além de dois celulares.

De acordo com a polícia, o suspeito tinha passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, posse de arma de fogo e violação de domicílio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.