Assine
overlay
Início Gerais
TROCA DE TIROS

Homem com extensa ficha e autor de homicídio morre em confronto com a PM

Jovem de 21 anos, conhecido como "Monstrinho", tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, lesão corporal e entre outras

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 10:50

compartilhe

SIGA
x
PM espera identificar autor do furto atravé de imagens de câmera de segurança
Cães farejadores encontraram uma sacola com uma barra e 83 buchas de maconha, além de dois celulares crédito: PMMG

Um jovem de 21 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar na tarde dessa terça-feira (10/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PM, o homem, conhecido pelo apelido de “Monstrinho”, era apontado como suspeito de um homicídio ocorrido no último sábado (7/3) e estaria armado no Bairro Santa Quitéria.

Informações repassadas pelo serviço de inteligência levaram as equipes policiais até o local indicado, uma área de difícil acesso. Devido às condições do terreno, os militares precisaram caminhar cerca de três quilômetros por uma área de mata para chegar até o ponto onde o suspeito estava.

Leia Mais

Durante a operação, os policiais permaneceram cerca de três horas em observação e viram dois homens entrando e saindo de um imóvel portando armas de fogo.

Quando os militares tentaram realizar a abordagem, o suspeito teria desobedecido à ordem para largar a arma e disparado contra os policiais. Houve troca de tiros, e o jovem foi baleado.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital 25 de Maio, mas morreu em decorrência dos ferimentos. O outro homem que estava no local conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Durante as buscas na região, a perícia da Polícia Civil, com apoio de cães farejadores, encontrou em um bananal uma sacola com uma barra e 83 buchas de maconha, além de dois celulares.

De acordo com a polícia, o suspeito tinha passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, posse de arma de fogo e violação de domicílio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

Tópicos relacionados:

confronto esmeraldas grande-bh minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay