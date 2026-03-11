Homem com extensa ficha e autor de homicídio morre em confronto com a PM
Jovem de 21 anos, conhecido como "Monstrinho", tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, lesão corporal e entre outras
Um jovem de 21 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar na tarde dessa terça-feira (10/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a PM, o homem, conhecido pelo apelido de “Monstrinho”, era apontado como suspeito de um homicídio ocorrido no último sábado (7/3) e estaria armado no Bairro Santa Quitéria.
Informações repassadas pelo serviço de inteligência levaram as equipes policiais até o local indicado, uma área de difícil acesso. Devido às condições do terreno, os militares precisaram caminhar cerca de três quilômetros por uma área de mata para chegar até o ponto onde o suspeito estava.
Durante a operação, os policiais permaneceram cerca de três horas em observação e viram dois homens entrando e saindo de um imóvel portando armas de fogo.
Quando os militares tentaram realizar a abordagem, o suspeito teria desobedecido à ordem para largar a arma e disparado contra os policiais. Houve troca de tiros, e o jovem foi baleado.
Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital 25 de Maio, mas morreu em decorrência dos ferimentos. O outro homem que estava no local conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
Durante as buscas na região, a perícia da Polícia Civil, com apoio de cães farejadores, encontrou em um bananal uma sacola com uma barra e 83 buchas de maconha, além de dois celulares.
De acordo com a polícia, o suspeito tinha passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, posse de arma de fogo e violação de domicílio.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.