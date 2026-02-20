Assine
DE VOLTA À PRISÃO

Confronto entre PM e foragidos da Justiça termina com morte e apreensões

Suspeitos eram investigados por homicídios; armas e munições foram apreendidas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/02/2026 05:47

Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados após perseguição dos policiais militares crédito: PMMG/Reprodução

Um confronto entre policiais militares e foragidos da Justiça terminou com um homem morto e outro preso nessa quinta-feira (19/2), no bairro Capelinha, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) averiguavam denúncia anônima sobre a presença de suspeitos foragidos, apontados como autores de homicídios em Dores do Indaiá (MG) e Região Centro-Oeste do estado.

Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados depois de perseguição. Ainda de acordo com a corporação, os homens teriam efetuado disparos contra as guarnições, que revidaram.

Um dos suspeitos morreu no local. Outro foi preso e um terceiro foi socorrido com ferimentos. Com o grupo, os militares apreenderam armas de fogo calibre 9 milímetros, uma delas equipada com mira holográfica, além de diversas munições do mesmo calibre.

