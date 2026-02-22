Homem com 37 passagens policiais é morto em tentativa de confronto com a PM

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 31 anos foi morto durante uma tentativa de confronto com militares no Bairro Manacás, na Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (22/2). O suspeito, conhecido como Menor do Elvis, teria tentado atirar contra policiais em uma abordagem. Ele tinha 37 passagens policiais.

Conforme o registro policial, militares do Batalhão de Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) receberam informações de que o suspeito teria saído do Rio de Janeiro com destino a BH. Menor do Elvis seria faccionado à organização criminosa Família Anjo Rebelde - ou AR-118 - filiada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e, por isso, era conhecido por sempre andar armado.

Diante da informação, os militares montaram uma operação para identificar e interceptar o veículo, visto pela última vez em Contagem. No Bairro Manacás, os policiais encontraram o carro que o suspeito estacionou na Rua Ephigênia Natividade.

A equipe então abordou os ocupantes do veículo. Em um primeiro momento, um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 23, desceram com as mãos para cima. Na sequência, o motorista, identificado como o suspeito, saiu do carro encurvado.

Por parecer esconder algo, os militares mandaram que o condutor levantasse o corpo e a camisa. Nesse momento, conforme o boletim de ocorrência, Menor do Elvis teria sacado uma pistola .9 milímetros e apontado para os policiais, que mandaram que ele soltasse o armamento. No entanto, a ordem não teria sido respeitada, e os militares, “diante da iminente agressão”, tiveram que disparar contra o suspeito.

Morte

Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santa Terezinha. No entanto, ao chegar no local, ele morreu.

Durante buscas no veículo, os militares encontraram um carregador de pistola, com sete cartuchos .9mm. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil e o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar, os militares foram até a casa do suspeito, no Bairro Chácaras Del Rey, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH.

No imóvel, foram encontrados uma pistola calibre .380 e um documento de identificação no nome do suspeito. O armamento estava em cima de um painel de TV, onde poderia ser facilmente acessado.

Mano do Elvis possuia 37 passagens policiais. Os registros são de porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo, vias de fato, vioolência contra a mulher, cárcere privado e, pelo menos, seis homicídios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal, que estava com o suspeito no carro, não foi preso. Eles foram qualificados como testemunhas da ação policial e poderão ser ouvidos pela Polícia Civil.

